Una mujer de 33 años murió tras una cirugía de corrección mamaria

La familia de la joven relató que la operación se programó porque uno de sus implantes mamarios se había encapsulado. La mujer ingresó a quirófano y su estado se deterioró por unneumotórax que sufrió durante la intervención lo que derivó en una hipoxia.Sufrió muerte cerebral.

Arbach fue derivada al Sanatorio Allende donde falleció el viernes por la tarde. La familia evalúa presentarse ante la Justicia para que se investigue si se trató de un caso de mala praxis.

Franco Castaño, su pareja, le escribió una emotiva despedida en Facebook: "Se me romperá el alma un millón de veces, al encontrar en casa tus recuerdos, al escuchar a nuestro hijo llamarte, al acostarme en la cama y abrazar tu ausencia, al esperarte sabiendo que no vas a llegar, al saber que el tiempo perdido no volverá".