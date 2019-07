Avruj dijo que sería "legítimo" un resarcimiento para familiares de soldados "víctimas de la guerrilla"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, consideró que sería "legítimo" que haya un resarcimiento económico para los familiares de miembros de fuerzas de seguridad que murieron en manos de grupos subversivos.

Durante una entrevista con Clarín, el funcionario resaltó que el oficialismo ya está "trabajando" sobre un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados para que haya "una ley reparatoria" a favor de quienes fallecieron "defendiendo la Patria".

En este sentido, Avruj señaló que esta iniciativa ya cuenta con "el aval" de su secretaría y también "del presidente Mauricio Macri", y explicó que esperan que la norma salga "cuanto antes".

"Yo creo que es legítimo el reclamo de que aquellos que murieron defendiendo la Patria, la institucionalidad, estando bajo el régimen de la ley obligatoria del servicio militar, debían recibir una reparación del Estado", agregó al respecto.

Además, Avruj también cuestionó a "los que recibieron sumas cuantiosas" durante la gestión kirchnerista por ser familiares de personas que integraron grupos guerrilleros que lucharon "no por un ideal de respeto a los derechos humanos", sino "contra el orden constitucional".

"Era el gobierno de Isabel Perón. No fue durante la dictadura militar, fue en democracia", recordó el funcionario nacional.

Por otra parte, Avruj celebró que el Gobierno argentino haya decidido recolectar denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al señalar que "no existe en ninguna parte del mundo un registro así".

"Recabamos testimonios en Buenos Aires como en el interior.

Tenemos testimonios ya sobre falta de medicina, y alimentos, pero también víctimas y testigos de prisiones en prisiones y organismos de inteligencia. Asesinatos también. La gente tiene que confiar", precisó.

Por último, Avruj aseguró que son "optimistas" con este proyecto y adelantó que se podría "extender el plazo para recibir denuncias".