Licencias de conducir: Hay 14 comunas fuera de la norma

Diego Figallo, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, explicó que la labor del organismo que encabeza es articular la apertura de centros emisores de licencias nacionales de conducir en los municipios de Salta.

"Nosotros, desde la Provincia, somos el nexo para ver las posibilidades de que los centros se puedan abrir en todos los municipios de Salta", explicó.

De los 60 municipios ya hay 46 adheridos, es decir faltan 14. El jueves anterior se inauguró el último en Isla de Cañas. Para este mes están previstas tres inauguraciones: el 22 en Los Toldos, el 24 en La Poma y el 29 en Potrero. También están en proceso, aunque sin fecha definida de inauguración, los centros de Santa Victoria Oeste y Rivadavia Banda Sur. "Seguramente se inaugurarán en agosto. Con eso ya cubrimos más de 50 municipios y el 90% de la población de la provincia", destacó Figallo.

"Calculamos que a fin de año o a comienzos del que viene estaríamos completando los municipios", anticipó Figallo.

Los profesionales de la Agencia Nacional capacitan y forman a los operadores, administrativos y el personal que se desempeñará en los centros.

"Es fundamental la profesionalización para que puedan enseñar contenidos de calidad y también buscar la estandarización del procedimiento", puntualizó.

Al ser consultado sobre los casos de irregularidades para la obtención de licencias en los municipios, Figallo respondió: "Se comenta que en muchos municipios han habido y siguen. Por ejemplo, la principal irregularidad tiene que ver con municipios grandes, cercanos, que emiten licencias para gente que no tiene residencia allí. Eso es lo que no te permite la licencia nacional, que te exige sí o sí tener la residencia en tu DNI que sea coincidente con la de la licencia. Si no, no te la pueden emitir, no es válida y cuando tenés control policial y detectan que no coinciden las direcciones te la retienen. En caso de mudanza a otro municipio, hay un plazo de 90 días para ir al centro emisor de licencia y actualizar los datos del nuevo domicilio", finalizó.