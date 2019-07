Las escuelas deben ver cómo recuperan los contenidos y la protesta en Aunor se endurece

Mientras la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, les decía ayer a los responsables de las escuelas que deben presentar un plan de recuperación de contenidos por los días sin clases, la protesta docente en el expeaje Aunor tomaba fuerza. Entre las 18 y las 20 hubo dos cortes del tránsito en ese tramo de la ruta nacional 34 de casi una hora cada uno que provocaron un embotellamiento vehicular de más de un kilómetro y medio en ambos carriles. Para hoy planean continuar con la medida desde la mañana, con bloqueos más prolongados y en horas pico.

Tras 10 días de paro, el Gobierno provincial decidió por decreto otorgar un 7,5 por ciento de incremento salarial a los estatales (un 4,9 por ciento correspondiente a la inflación de junio y un 2,6 a lo estimado para julio), dejando asentado que desde agosto las liquidaciones se realizarán de acuerdo a la inflación publicada por el Indec. Pese a la decisión oficial y también al quiebre de la asamblea de docentes autoconvocados, ayer no muchos volvieron a las aulas y los niveles de adhesión al paro siguen siendo elevados.

Durante la mañana, luego de la "marcha blanca" por el centro de la ciudad, los autoconvocados presentaron una nota en el Grand Bourg solicitando que los delegados sean recibidos a la brevedad porque para ellos la negociación no finalizó. Piden que quede bien en claro en qué conceptos va a impactar el 7,5 por ciento y el no descuento de los días caídos.

Anoche, el docente Iván Reynoso le dijo a El Tribuno: “Estamos esperando el llamado del Gobierno que sabe que Aunor es la lucha dura de la docencia que no claudica y no pergeña nada en contra de las bases. Lo único que queremos es un sueldo mejor para nuestras familias, poder llevar el pan a la mesa con dignidad”.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Provincia, Baltasar Saravia, dijo: “Necesitamos y esperamos que los docentes entiendan que la respuesta final es superadora. Sobre la base de eso esperamos que trabajen con la ministra de Educación en un plan de recuperación”.

Prosiguió: “Esperamos que puedan recapacitar, sobre todo aquellos que decidieron no volver a clases para garantizar a los chicos la educación. Si eso no tiene éxito se analizarán otras variantes administrativas”. El plan de recuperación debe presentarse en formato de proyecto pedagógico prioritario.

Video de docentes

Anoche empezó a circular por Whatsapp un video grabado por una docente autoconvocada como respuesta al mensaje de Juan Manuel Urtubey sobre el paro, que generó malestar en el sector. En el video la maestra le habla a la sociedad en general sobre el conflicto docente y detalla en qué consiste el aumento otorgado por el Gobierno. “Le aclaramos señor gobernador que nosotros los docentes no financiamos las necesidades básicas de nuestros hijos en cómodas cuotas”, dice, agregando que el salario básico de un educador con 10 años de antigüedad en enero fue de 9.300 pesos y las subas se aplicaron a ese monto.