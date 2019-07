Beligoy pone en dudas la implementación del VAR a la Argentina

El partido terminó el martes, pero parece seguir jugándose. La polémica que generó el cuerpo arbitral en el Brasil-Argentina por las semifinales de la Copa América dejó mucha tela para cortar. Y, entre los últimos comentarios resonantes, Federico Beligoy alzó su voz.

“No fue un arbitraje que haya estado a la altura de las circunstancias, cuando hay tantas protestas de ambos lados es que algo no se hizo bien”, opinó el director nacional de Arbitraje, quien de todas formas aclaró que no pide la cabeza del ecuatoriano Roddy Zambrano, juez principal.

Y agregó: “Estamos convencidos de que las dos jugadas polémicas eran penales para Argentina y llamativamente no fueron informadas. Tal vez sí fueron revisadas, pero no entendemos por qué no se utilizó el VAR”.

Este episodio puede llegar a marcar un precedente negativo para la implementación de la tecnología en el fútbol, según explicó Beligoy.

“Estamos trabajando para que el VAR llegue a Argentina y esto despierta situaciones contradictorias para tomar esa decisión. Fueron dos jugadas muy claras y el no haber usado una herramienta tan valiosa en una semifinal de Copa América, siendo uno de los clásicos más grandes del mundo, llama poderosamente la atención”, precisó.

El exárbitro argentino, encargado de definir el arribo del Video Ref al fútbol nacional, entendió que la situación vivida el martes pasado en Belo Horizonte expuso a la tecnología: “Más que solucionar un problema, lo generó. Si llega a Argentina puede pasar algo similar, por eso hay que clarificar cuanto antes lo sucedido”.

Beligoy, a la espera de la grabación de las conversaciones entre Zambrano y el VAR, confía en que las autoridades arbitrales tendrán un argumento para esgrimir. “Hay que clarificar todo por el bien del fútbol, para que esto sea algo creíble y la gente lo entienda”, dijo.

En tanto, aclaró que desde su posición no pretende que el partido se repita pese a la polémica.