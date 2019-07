Roberto Lavagna: “Las encuestas no muestran una polarización, muestran tres tercios”

Roberto Lavagna, quien busca por segunda vez llegar a la presidencia, nunca abandona su moderación, ni siquiera ante los temas más espinosos. La estrategia de Consenso Federal es ponerse en el medio de Mauricio Macri y Cristina Kirchner, en un intento por canalizar a los desencantados de la grieta. En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, el exministro de Economía aseguró que “en este momento el voto útil es el que consolida la tercera alternativa”. “El desafío es consolidarse efectivamente como un tercio en el momento en que se vote, cosa que todavía no está, por supuesto”, agregó el candidato. Consultado por el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, Lavagna señaló que “todo lo que lleve a un libre comercio equilibrado es bueno”, aunque advirtió que “los que están contentos están en el sector agropecuario y los que están afectados en el sector industrial”.

“Tiene mucho más sentido cobrarle la educación universitaria a los extranjeros que cobrársela en la frontera misma”, concluyó.

¿Cómo evalúa el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea?

Yo hice una declaración por Twitter el primer día retomando algo que dijo el presidente de Francia Emmanuel Macron, quién señaló: “Por ahora bien, después vamos a ver y vamos a ser muy duros en el análisis del acuerdo”. El acuerdo completo no lo ha visto ningún parlamento todavía y ni siquiera hay una copia completa. Por ahora se conocen algunos puntos, hay que esperar. Todo lo que lleve a un libre comercio equilibrado es bueno, la clave está en la palabra equilibrado, y eso es lo que va a haber que ir viendo a medida que se conozca en profundidad el acuerdo.

¿No teme que con el acuerdo haya pérdidas de puestos de trabajo como alertan los gremios y la UIA?

Hay algunos que festejan y hay otros que sienten que pueden ser afectados, pero la verdad es que al día de hoy son pocos los elementos que hay. Pareciera en principio que los que están contentos están en el sector agropecuario y los que están afectados están en el sector industrial. En ese sentido, es razonable que la CGT se sienta ya como la primera línea de los que pueden verse afectados.

Según las encuestas, se está profundizando la polarización entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿por qué cree que ocurre?

No es así, parece curioso pero no es así porque a fuerza de decirlo, lo terminamos diciendo todos cuando en realidad las encuestas muestran tres tercios, en grandes números. Hay dos fuerzas consolidadas de un lado y el otro, y un tercio -entre treinta y cuarenta por ciento del electorado- que dice no querer votar por ninguno de los dos. Esa es esa fuerza de centro que nosotros estamos intentando orientar y explicarle a la gente los riesgos que tiene votar por uno u otro extremo y la conveniencia de hacer un esfuerzo de buscar una alternativa distinta ubicada más bien en el centro.

Si es tanta la gente que no quiere votar ni a Macri ni a los Fernández, ¿a qué adjudica que tercera fuerza corra tan de atrás y no logre acaparar esos votos?

Eso es otra cosa y no lo digo para nada como algo personal porque pasa todo el tiempo, pero como se dice “la polarización es tan fuerte”, a costa de ser repetido esto va a terminar siendo verdad. Cuando se le pregunta al ciudadano, entre un treinta y cuarenta por ciento se siente ajeno a esta polarización. El desafío es lograr orientar a ese electorado y consolidarse efectivamente como un tercio en el momento en que se vote, cosa que todavía no está por supuesto.

¿Está confiado en poder entrar al balotaje?

Yo soy de los que creen que hay que trabajar con seriedad y con coherencia desde el principio. Desde el día en que empezamos esto hace un poco más de un año, dijimos cuales eran las grandes orientaciones, dijimos para que se entienda sin lugar a dudas “ni Macri ni Cristina” y estamos intentando construir. Tenemos candidatos prácticamente en todo el país y la gente verá que hace cuando llegue el momento, pero es importante que los difusores de información hagan también un esfuerzo de no transformar esto en una cosa obligada. No es cierto que hoy haya cincuenta y cincuenta, hoy hay treinta, treinta y treinta, en grandes números.

Se está hablando mucho del “voto útil”, ¿teme que haya una fuga importante de votos entre las Paso y las generales si sale tercero?

En este momento el voto útil es el que consolida esa tercera alternativa. Las cosas pueden ser de otra manera, ni el pasado ni el presente, planteamos un futuro distinto que no tiene nada que ver con quienes han gobernado los últimos ocho años

¿Cómo cree que se llevarán Alberto Fernández y Cristina si ganan las elecciones?

No lo sé, no los he visto en funciones aunque estuvieron en funciones unos años atrás.

Si llega a ser presidente, ¿promovería una quita de la deuda con el FMI o sólo una reprogramación de los pagos?

Esas cosas hay que hacerlas en el momento en el que uno tiene toda la información. En principio, de ninguna manera hay necesidad (de una quita), sí hay necesidad de una reprogramación, porque entre 2021 y 2022 hay más de cincuenta mil millones a pagar. El propio Fondo sabe que eso va a requerir una refinanciación. Si la economía argentina arranca, que es la prioridad número uno de quien gobierna y que ni el gobierno anterior ni este han sabido hacerlo, van a empezar a mejorar las cosas. La economía ha estado estancada según las cifras oficiales durante los últimos ocho años, los últimos cuatro del gobierno anterior y los cuatro de este gobierno. Si uno pone en marcha la economía que cuanta con recursos humanos, recursos naturales e incluso de capital importante, el proceso es simplemente refinanciar la deuda y eso será suficiente. Si la economía sigue otros cuatro años estancada, quien venga en la próxima oportunidad ya va a tener que hablar de otra cosa porque sencillamente la economía del país no aumento, tampoco aumenta el empleo y la deuda sigue creciendo.

Usted dijo que hay que poner más plata en el bolsillo de la gente, ¿de qué manera piensa hacerlo?

Hay distintas maneras. Generalmente esto hay que tratarlo con una combinación de políticas. Le doy dos ejemplos: en primer lugar hay que mover hacia arriba de manera sostenida el salario mínimo, lo que va a empujar un poco al resto de los salarios; en segundo lugar, como no había incentivos para invertir se han dado muchos créditos directamente al consumo a través de préstamos personales, y propongo que esas cuotas no sean indexadas por inflación sino por los salarios. Este tipo de medidas van poniendo el consumo en marcha y simultáneamente hay que bajar impuestos, sobre todo los ligados a la pequeña y mediana empresa.

¿Qué propone hacer con el impuesto a las Ganancias?

También hay que bajar ese impuesto, para el único que eso no está despejado como discusión es para el gobierno. Para todos los demás, eso está despejado.

¿Está de acuerdo con cobrarle la salud pública a los extranjeros no residentes como se planteó en Jujuy?

No me gustan mucho estas cosas cuando uno habla de salud y educación, pero hay que analizar la situación de cada localidad. Los que están muy cerca de la frontera ciertamente tienen una presión muy fuerte, pero a lo mejor tiene mucho más sentido cobrarle la educación universitaria a los extranjeros que cobrársela en la frontera misma.