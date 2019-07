El lobo afirma haber vendido a Genoa a Hurtado, quien quiere jugar en Boca

Gimnasia y Esgrima de La Plata afirma haber llegado a un acuerdo para vender al venezolano Jan Hurtado al Genoa de Italia, pero el futbolista, que ya se realizó la revisión médica para jugar en Boca, desconoce tal negociación y ratifica que se calzará la camiseta del xeneize.

Desde la dirigencia del lobo, el presidente Gabriel Pellegrino consiguió una oferta de 7 millones de euros para transferirlo, un monto superior a los 5 millones de dólares del xeneize.

Incluso, la institución italiana pretende que este martes Hurtado se suba a un avión para arribar a Génova y realizarse la revisión médica y firmar su contrato.

No obstante, desde el entorno del futbolista fueron claros en declaraciones formuladas: “Jan ya decidió jugar en Boca y no viajará a Italia”.

En caso de darse esta situación, Gimnasia y Esgrima de La Plata tendrá que sentarse a negociar con el xeneize, que mantiene su propuesta de 5 millones de dólares por el pase.

Gimnasia y el grupo inversor que maneja a Hurtado tienen un conflicto hace varias semanas y esto quedó de manifiesto ya que negociaron por diferentes caminos.

Sin embargo, Hurtado tiene las de ganar en cuanto a elegir su destino debido a que cuenta con una cláusula de rescisión de 2 millones de dólares que, en caso de ejecutarla, le permitiría dejar al lobo de manera unilateral.

Lo curioso del caso es que el venezolano el sábado ya se había realizado hasta la revisión médica y tenía listo el contrato para firmar con Boca por cuatro años y con una cláusula de salida de 20 millones de la moneda estadounidense.

“Estoy muy feliz de llegar a este gran club, con la mejor de las alegrías. Gracias a Dios estoy acá en Boca. Es un mundo aparte, adaptarse a lo que viene. Me ha llamado Alfaro y me dijo que estaba contento de la llegada y que me esperaba”, había dicho a TyC Sports.

Por otra parte, el presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, reconoció en las últimas horas que apareció una oferta del Espanyol de Barcelona por el salteño Matías “Monito” Vargas, pretendido por el xeneize, pero reveló que la misma en principio “no satisfizo”.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, el directivo afirmó que para “el exterior hay un precio y para el mercado local, la cláusula de rescisión”, valuada en 14 millones de euros.

Si bien no precisó de cuánto era la propuesta del Espanyol, la misma fue de 8 millones de dólares, muy lejos de lo pretendido por el fortín.

Ante la imposibilidad de traer a Maximiliano Meza, Gustavo Alfaro pretende a Vargas como opción.