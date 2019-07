Nico Kútulas sumó su cuarto triunfo al hilo en el Sun’s Race

El Sun’s Race es de esas carreras de enduro en la que todos quiere estar. No importa la distancia, ni la dureza de su recorrido, cientos de pilotos de todo el país hacen el esfuerzo por estar y vivir una fiesta en Tartagal. Ayer se corrió la 23ª edición con casi 300 pilotos distribuidos en diferentes categorías. Entre tantos, el salteño Nicolás Kútulas volvió a erigirse como el mejor en la senior A por cuarto año consecutivo.

Nico fue uno de los invitados especiales que tuvo la competencia. Este año decidió dar un paso importante en su carrera y se fue a correr a Europa donde ya disputó tres fechas del Campeonato Español de enduro y le esperan dos más a su regreso en septiembre. En su estadía en Salta no le bajó el ritmo a la pasión que tiene por el enduro y fue en busca de su cuarta corona en el Sun’s Race.

Kútulas impuso toda su experiencia en la pista del Sun’s Race logrando una diferencia superior a los siete minutos con su más inmediato perseguidor. Tras los cuatro giros Nico frenó el cronómetro marcando 2h21m21s7/10 mientras que Fernando Correa cruzó la meta con 2h28m33s2/10. Del tercer al sexto puesto llegaron Martín Mercado (2h35m36s), Cristóbal Solá (2h35m58s), Gastón Benjamín Rodríguez (2h37m12s) y Pablo Biagioli (3h07m37s).

Con el triunfo que consiguió ayer Nico Kútulas se convirtió en el segundo piloto más ganador en la historia del Sun’s Race y el primero en vencer en cuatro ediciones consecutivas. Kevin Benavides tiene cinco títulos y le sigue Kútulas con cuatro.

En el resto de las categorías las principales posiciones fueron las siguientes: en junior A, 1º) Iván Crisol, 2º) Carlo Bellone y 3º) Luis Echazú; en junior B: 1º) Gastón Portal, 2º) Pablo Quiroga y 3º) Lucas Barrionuevo; en damas, 1ª) Julieta Camarda, 2ª) Antonella Rangeón y 3ª) Emilia Muñoz.

En master A: 1º) Federico Maná, 2º) Ariel Rojano y 3º) Jorge Peluffo; en master B: 1º) Víctor Brils, 2º) Oscar Silva y 3º) David Guanuco; en masters C: 1º) José Mateo, 2º) Juan Carlos Castiella y 3º) Roberto Rodríguez; en master D: 1º) Marcelo Diazdian, 2º) José Mantica y 3º) Baltazar Solá; en principiantes A: 1º) José Rocha Casares, 2º) Facundo Vera y 3º) Matías Correa; en principiantes B: 1º) Carlos Mendoza, 2º) Eduardo Verón y 3º) Darío Mariano; en senior B: 1º) Marcos Polo, 2º) Matías Giampietri y 3) Manuel Quintar.

Los infantiles también tuvieron su espacio para competir; en infantiles A: 1º) Luciano Herrera, 2º) Mateo Gómez y 3º) Gorgo Kútulas; y en infantiles B: 1º) Manuel Quintar, 2º) Exequiel Jaime y 3º) Thiago Calizalla.

La largada simbólica se desarrolló el pasado sábado por la noche en la plaza General San Martín y contó con la participación del gobernador Juan Manuel Urtubey. Esta vez fueron 280 los inscriptos, marcando un récord en la prueba que ya esperan volver en 2020.