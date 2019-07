Medrán busca rearmar su cuerpo técnico en Central Norte

Reagrupar fuerzas con la menor cantidad de bajas posibles es el propósito de Ezequiel Medrán en Central Norte para afrontar el próximo torneo Federal A que comenzará en 1 de septiembre.

El técnico campeón, que devolvió al cuervo a la tercera categoría del fútbol argentino, intentará mantener su grupo de trabajo con el que logró el tan ansiado ascenso, algo que presume no ser tan fácil.

Por ahora, la única baja que tendría en su cuerpo técnico Medrán es la de Víctor Cuellar, ya que el preparador físico expuso que no continuará en el club de barrio norte porque quiere continuar con sus proyectos personales.

La baja de Cuellar puso en duda la continuidad de Cristian Zurita, su ayudante de campo y uno de los hombres más querido en Central Norte, como así también la de Federico Acuña, entrenador de arqueros; dos profesionales con mucha incidencia en el plantel que logró el ascenso.

Cuando todo indicaba que Zurita y Acuña darían un paso al costado, el exarquero y conductor del cuervo se comunicó con ellos y les manifestó su intención y su deseo de que continúen a su lado.

El interés de Medrán hizo reconsiderar la decisión de su cuerpo técnico, aunque todavía no aceptaron la propuesta porque pretenden reunirse personalmente con el entrenador y resolver algunas cuestiones.

“Lula” Zurita analizará fríamente su continuidad en Central Norte. En principio tendría intenciones de tomarse un descanso, pero teniendo en cuenta todo el enorme cariño que tiene por el club podría seguir vinculado.

En el caso de Acuña, una vez que aclaró algunos temas con Medrán, todo está supeditado al aspecto económico.

El técnico de Central Norte arribaría a la provincia el viernes y se reunirá con Zurita, Acuña y los dirigentes para terminar de cerrar la continuidad de su cuerpo técnico.