Cristina Kirchner dijo estar “despojada de cualquier vanidad” 

La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, cuestionó hoy al Gobierno nacional y al bonaerense y dijo que ‘es necesario volver a tener sensibilidad en la Casa Rosada‘, al tiempo que aseguró que está ‘despojada de cualquier vanidad‘ y su objetivo es ‘ayudar a unir a los argentinos‘.

‘Es necesario volver a tener capacidad y sensibilidad en la Casa Rosada, y en cada uno de los lugares en que los dirigentes políticos tomamos decisiones‘, resaltó la ex presidenta durante un acto que encabezó en el marco del 13° Encuentro Nacional de Trabajadoras bancarias.

Sin nombrarla, acusó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de tener ‘falta de sensibilidad‘ por ‘negar la realidad‘ de deterioro social que a su juicio se puso de manifiesto en la ‘cola de un kilómetro y medio de jóvenes aspirantes a un puesto de guardiacárcel, en las inmediaciones de La Plata‘.

Para la líder de Unidad Ciudadana, ‘es hora de que en la política se vuelva a hablar de sentimientos y de sensibilidad‘, ya que, en su opinión, no alcanza únicamente con tener ‘capacidad‘.

‘Es hora de que la política no solamente demande capacidades sino también sensibilidad. Que los dirigentes políticos, además de la capacidad para analizar, para decidir, tengan sensibilidad. Lo uno sin lo otro no sirve. Se puede se muy capaz pero si no te importa un corno lo que le pasa al otro o a la otra, ¿de qué sirve esa capacidad?‘, insistió.

En vivo desde el Encuentro Nacional de trabajadoras bancarias. https://t.co/ywGSn9t6mp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 1, 2019

En esta línea, Cristina Kirchner consideró que es imprescindible que en la política institucional existan hombres y mujeres que ‘se conmuevan frente a los problemas del que no tiene trabajo, de los que tienen que despedir a sus trabajadores, de los locales que cierran y quedan vacíos, de los jubilados que no pueden comprar los remedios‘.

Este último argumento le dio pie para renovar las críticas al Gobierno: ‘El gran problema que tenemos hoy en el país es que nada de eso los conmueve‘.

‘A lo mejor porque nunca sufrieron esos problemas en sus casas. No es el ámbito de ellos la gente que tiene ese tipo de problemáticas‘, chicaneó Cristina Kirchner, que fue precedida en la palabra por el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, y por la secretaria de Derechos Humanos de ese gremio, Claudia Ormachea, quien será candidata a diputada nacional del Frente de Todos.

En este orden de ideas, la ex jefa de Estado planteó que la vida de una persona no puede basarse únicamente en trabajar para la sobrevivencia, ‘porque eso no es vida‘, sino que tiene que trabajar para poder darse algunos gustos.

‘Quiero volver a tener una Argentina donde la gente vuelva a ser feliz, a disfrutar un fin de semana, a poder comprarle al hijo un juguete a fin de mes. Poder salir un fin de semana a comer afuera‘, ejemplificó.

Ya en modo electoral, se puso a disposición para aportar a un movimiento político que pueda devolverle al país ‘un tiempo de crecimiento y de felicidad.

‘Siento que, despojada de cualquier tipo de vanidad y de ambiciones, debo ayudar para volver a unir a los argentinos para que finalmente podamos retornar en la patria a un tiempo de crecimiento y también de felicidad‘, enfatizó.

Por último, la compañera de fórmula de Alberto Fernández lamentó que las autoridades del Banco Central hayan anunciado que los billetes de cinco pesos con la imagen de San Martín serán retirados de circulación en el corto plazo.

‘Los argentinos nos despedimos de la imagen de San Martín. En este Gobierno donde tanta gente admira a Estados Unidos, ¿por qué no prueban sacando a Washington y a Lincoln de los dólares? Yo creo que los mandan a Guantánamo‘, ironizó.

El sábado que viene a las 16 en el estadio DirecTV Arena de Malvinas Argentinas, cuya capacidad -estiman- lucirá colmada, Cristina Kirchner presentará su libro ‘Sinceramente‘, y al cabo de ese acto se espera que se concrete la demorada foto de campaña con el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, su circunstancial socio para estas elecciones.