Dos súper modelos de los años ´90 se desnudaron para ser tapa de una revista (y sorprendieron con sus cuerpazos)

Fueron un hito en la industria de la moda. Se ganaron el título de súper modelos en los años noventa y emprendieron una carrera extraordinaria. Fue una época de oro en la cual las top models eran consideradas celebrities.

Claudia Schiffer festejó el 25 aniversario de la primera vez que apareció en la tapa de Vogue Italia posando desnuda para la edición de agosto, junto con otra top model de los años noventa: Stephanie Seymour.

¡Desnudas y espléndidas! Porque no aparentan para nada la edad que tienen. En las fotos tomadas por Collier Schorr, Schiffer, de 48 años, posa solo “usando” unos zapatos de taco alto, sosteniendo un bolso de Yves Saint Laurent frente a sus lolas y un par de stilettos YSL en verde neón estratégicamente suspendidos y una chaqueta a la espalda.

Hay una segunda foto de tapa, en la cual Schiffer está un poco más cubierta con un blazer negro y zapatos negros de Saint Laurent, pero todavía sustancialmente desnuda.

Seymour, de 51 años, posó en el aficionado para dos tapas adicionales, vistiendo solo un cinturón negro de cintura baja en una de las fotos y con un abrigo de plumas verde neón en la otra.

En el subtítulo de la cuenta de Instagram de Vogue Italia, Schorr explicó la inspiración detrás de la sesión y escribió: “El concepto era tomar el marco de algunas de las sesiones de estudio más seminales de Helmut Newton, especialmente los” autorretratos”. Teóricamente, las mujeres en estas fotografías de Newton estaban ‘haciendo’ sus propios retratos en ese breve momento en que se miran en los espejos y liberan el obturador de la cámara con un cable de liberación”.

Continuó el fotógrafo: “La idea de mi historia evolucionó hasta que me puse en los zapatos de Helmut Newton y me mostraron en los reflejos de los espejos, fotografiando a Claudia y Stephanie … Cuando estás fotografiando mujeres como Stephanie y Claudia, que son literalmente como la léxicos andantes del gesto de la moda en fotografía, hay cosas que harán y no harán. No hay nada que vea en estas fotografías que Claudia no quería hacer: si no quería hacerlo, lo cambió”.

Parece un deja vu, pero lo cierto es que el tiempo pasó aunque no haya dejado ni una sola marca en los cuerpazos de estas dos súper mujeres.