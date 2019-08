Figallo tuvo su partido soñado, pero con un final amargo

Jugó en forma oficial en Salta pero no ocultó su bronca por la derrota.

Para Juan “Chipi” Figallo fue un encuentro especial, el primero que juega en Salta en forma oficial con Los Pumas. Pero el resultado final lo dejó masticando bronca, el equipo no jugó bien y sufrió el poderío de los sudafricanos.

El jugador formado en el Jockey Club jugó aproximadamente 50 minutos en el partido contra los Springboks; le costó entrar en ritmo, pero terminó dando batalla contra los fowards de la visita. Sufrió en el scrum y también lo sintió el resto del pack argentino.

“Estoy contento por ser el primer salteño en jugar con la camiseta de Los Pumas en Salta, pero con un trago bastante amargo. No hicimos lo que estaba planeado. Hay que aprender de esta derrota, mirar bien un poquito las cosas que hicimos y con humildad para seguir trabajando”, contó el pilar tras el partido jugado en el Martearena.

Sobre las fallas en el scrum el Chipi fue claro. “La ganaron ellos, a simple vista diría que ellos arrancaron el empuje un poquito antes, pero hay que seguir trabajando mucho, mucho y mucho”, enfatizó Figallo.

“Sabíamos que son un equipo de gran tamaño y los dejamos venir en todos los aspectos del juego. A la hora de marcar tuvimos varias oportunidades pero no concretamos ninguna. Son puntos a mejorar y vuelvo a repetir, hay que ver todo esto con humildad y levantar la mano en los errores”, agregó el salteño.

Para el salteño fue su partido oficial número 26 jugando para Los Pumas. Debutó el 26 de junio de 2010 venciendo a Francia en cancha de Vélez; desde allí se convirtió en un referente del seleccionado argentino, jugó el Mundial de Nueva Zelanda e integró el equipo ideal siendo el mejor pilar derecho.

Jugó las dos primeras ediciones del Rugby Championship, pero las lesiones le impidieron tener la continuidad que esperaba en el seleccionado argentino. Se recuperó, volvió al seleccionado y tenía destino de jugar un nuevo Mundial, el de Inglaterra 2015, pero otra lesión lo dejó fuera de la convocatoria.

Se recuperó en tiempo récord y a causa de una lesión que sufrió Nahuel Tetaz Chaparro fue convocado por Daniel Hourcade para jugar a partir de los cuartos de final. Disputó los partidos contra Irlanda, Australia (semifinal) y Sudáfrica (por el tercer puesto).

Después de mucho camino recorrido en el mundo del rugby, ayer cumplió el sueño de jugar su primer partido oficial en Salta con la camiseta, esa que aprendió a querer desde muy chico.