Lauría Calvo: “La pasé mal, no quería saber nada de pisar una cancha”

¿Cómo volviste a Central Norte?

Se dio de manera rápida, es algo que me gusta hacer. Me encontré con Peco (De Francesco) en la Copa América de Brasil, me dijo que volvía a Salta y quería hablar conmigo. Ahí me contó algo y me preguntó si quería asumir el cargo que tengo ahora. Nos juntamos y lo arreglamos todo en seguida.

Puntualmente, ¿cuál es tu función?

Haré de todo un poco, seré director deportivo o mánager, no importa el título. Voy a ser el nexo entre el cuerpo técnico y los dirigentes. Me encargaré de todo, viajes y logística, aunque en el club ya hay gente que se encarga de eso.

Seguramente también voy a viajar cuando no lo haga el presidente. Tengo ganas de volver a subir a un colectivo.

Por cuestiones de salud estuviste apartado del fútbol ...

Sí, pero me volvió a picar el bichito del fútbol. La pasé mal, me había olvidado bastante de esto, no quería saber nada de pisar una cancha, todavía sigo pensando lo mismo, no me interesa estar adentro y dirigir. Estoy muy tranquilo aquí, siento que puedo ayudar y ojalá que pueda cumplir todo lo que me pide Ezequiel (Medrán), pegamos buena onda.

¿Qué problemas de salud tuviste?

Me sacaron de la cabeza un tumor maligno de seis centímetros en marzo del año 2016. Fue un proceso rápido desde que me lo encontraron por una convulsión que tuve. Me operaron en Buenos Aires, el 21 de marzo, fueron 45 días de recuperación por la cirugía y después hice parte del tratamiento allá y la otra acá. Igual sigo con controles, la semana pasada me hice una resonancia y está todo bien por suerte.

Conocés gran parte del cuerpo técnico ...

A Lula (Cristian Zurita) lo dirigí y con el profe (Juan Escalante) trabajamos juntos, los conozco desde hace tiempo.

Con respecto a Ezequiel me parece una excelente persona, muy recto y con ganas de trabajar que es importante. Lo voy a ayudar en lo que pueda, esta categoría es durísima.

¿Es muy complicado incorporar refuerzos?

Es difícil porque algunos esperan hasta último momento, tenemos que luchar contra eso y tratar de encontrar lo mejor que se pueda y a un precio razonable. No podemos competir ni por casualidad con los montos que se manejan en Buenos Aires.

¿Qué recordás de tu paso como técnico de Central Norte?

El equipo que armé, habían desarmado todo y el primer día de entrenamiento tenía solo seis jugadores. Armé un equipo que llegó a la final con jugadores que nadie conocía y algunos que sí, vinieron por muy poco porque me conocían.

La gran mayoría que jugó en ese equipo saltó a otra categoría o se fue a jugar al exterior. No fue casualidad de que me fui y a la semana el equipo comenzó a ganar. Jugábamos muy bien, esa es al única espina que me quedó, sentía que el equipo tenía una mochila de querer ganar y no se nos daba.