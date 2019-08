El debut de De Rossi se robará toda la atención en La Plata

Boca Juniors, con el debut del italiano Daniele De Rossi, irá esta noche por la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina cuando enfrente a Almagro, que juega en la Primera Nacional (ex B Nacional).

El partido se jugará en el estadio Ciudad La Plata a las 21.10, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por TyC Sports.

La formación dispuesta por Gustavo Alfaro tendrá un mix de titulares y suplentes con el regreso del defensor Lisandro López, recuperado de un desgarro en el gemelo izquierdo, y la inclusión del arquero Marcos Díaz, quien solicitó minutos de juego al entrenador, en lugar de Esteban Andrada.

La inclusión de la estrella italiana, sin dudas, es el dato sobresaliente porque hará su estreno en Boca luego de su presentación pomposa ante la prensa vinculada a su trayectoria, sus cualidades futbolísticas y el fanatismo por el xeneize.

De Rossi, de 36 años, campeón del mundo en Alemania 2006 con la selección italiana, afronta los últimos pasos como futbolista y su incorporación a Boca aporta jerarquía al fútbol argentino en un plantel que se reforzó para ganar la Libertadores.

Alfaro aprovechará el choque ante Almagro para darle minutos a Lisandro López, quien compartirá la zaga central con el paraguayo Junior Alonso, y a Marcos Díaz.

El DT, que ya no contará con los transferidos Benedetto y Nández, continúa en la búsqueda de la mejor versión de su equipo con la mira puesta en los cuartos de la Libertadores ante Liga de Quito de Ecuador.

Salvio y Mac Allister intentarán mantener el buen nivel exhibido en sus primeros partidos y en la delantera estarán Zárate y Ábila.

Los juveniles Weigandt, lateral por derecha; y Capaldo como carrilero izquierdo, fueron ratificados en el equipo titular.

La lista de concentrados la completan Andrada, Buffarini, Goltz, Izquierdoz, Campuzano, Marcone, Reynoso, Tevez y Hurtado.

El xeneize jugará con suplentes el domingo ante Aldosivi, por la fecha 3 de la Superliga, porque el miércoles 21 lo hará con todos sus titulares frente a Liga de Quito, como visitante.

Boca, campeón de la Copa Argentina en tres ocasiones (1969, 2012 y 2015), inició su camino en esta edición derrotando a Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0 en 32avos. de final.

La expectativa por ver a Boca y De Rossi es muy alta: el martes pasado las entradas se agotaron en 20 minutos.

Almagro no podrá contar con el volante Gustavo Turraca, flamante refuerzo, quien sufrió una fractura de tibia la semana pasada en un entrenamiento.

Almagro tiene escaso rodaje, con la disputa de algunos amistosos, ya que su estreno en la segunda división será el martes 20 ante San Martín de Tucumán, como local.

“Tenemos que hacer un partido perfecto”, dijo el DT de Almagro, Carlos Mayor, consultado por el duelo ante Boca y avisó que no aplicará marca personal a De Rossi.

Posibles formaciones

Boca: Marcos Díaz; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Daniele De Rossi, Nicolás Capaldo y Alexis MacAllister; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.

Almagro: Christian Limousin; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana y Ramiro Arias; Lucas Bossio; José Méndez, Brian Benítez, Germán Herrera, Juan Manuel Martínez; y Facundo Suárez. DT: Carlos Mayor.