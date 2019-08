Preocupan los robos y la falta de seguridad en un colegio

En la madrugada del viernes, unos vándalos ingresaron al colegio secundario Santa Teresita, llevándose como botín 13 netbook que se encontraban guardadas en el sector de dirección. Parte de los equipos fue recuperado a partir de un trabajo del área de Investigaciones de la Policía, pero preocupa que este sea el segundo asalto que el edificios sufre en pocas semanas. Además de ello, el edifico se quedó sin el suministro de gas natural lo que afecta directamente a los chicos de la escuela primaria que concurren al turno de la mañana.

En este último atraco, los delincuentes ingresaron al colegio, que tiene un horario vespertino de clases, por un sector que no cuenta con un tapiado perimetral, solo un cercado que es bastante vulnerable. Una vez en el interior, doblaron las rejas de las ventanas que protegían la Dirección, ingresando a su interior para robar las computadoras, que fueron entregadas por el gobierno para los alumnos. Las investigaciones del robo quedaron en manos de la Brigada de Investigaciones N° 7, a cargo de la comisario Hilda Urmilla. En base a datos aportados por vecinos del barrio Santa Teresita, lugar donde se encuentra ubicado el colegio, los brigadistas pudieron ubicar la vivienda de uno de los ladrones, lográndose recuperar 6 de las 13 computadoras robadas. “Todavía no hay detenidos aunque sí están identificados. Todavía nos falta dar con las computadoras restantes, seguimos con las investigaciones y buscamos dar con el paradero de los responsables. En eso estamos abocados pero también hemos dispuesto de personal para trabajar en varios robos a la propiedad, que tuvieron lugar durante la pasada semana”, manifestó la comisario.

El colegio Santa Teresita sufrió dos robos en menos de un mes. El anterior fue a mediados de julio y en esa oportunidad los ladrones se llevaron un televisor 50 pulgadas LED y un parlante de música que no se pudieron recuperar.

La falta de un sereno que pudiera cuidar las instalaciones en horario nocturno, la carencia alarmas o cámaras de seguridad lo hacen muy vulnerable, algo que preocupa no solo al personal del colegio, sino también a los directivos de la escuela primaria, con quien comparte el edificio y funciona en horas de la mañana.

Es en ese turno cuando también existen graves problemas de servicios, ya que los chicos no cuentan con gas natural para calefaccionarse ni tomar el desayuno, debido a que sufren el corte en el suministro desde el pasado 4 de julio. El suministro fue cortado debido al temor generado por un fuerte olor detectado en la red, lo que hizo necesario un estudio técnico.