Problemas con la garantía de una camioneta

El propietario de una camioneta pick up reclama por una falla mecánica de fábrica del vehículo, adquirido en julio de 2017. Señala que, a pesar de que todavía cuenta con la garantía de tres años, la concesionaria no quiere reconocer el servicio técnico correspondiente.

Al usuario le apareció por segunda vez en menos de tres meses un cartel que dice: "Nivel de aceite excesivo, taller". La primera vez, cuando la llevó a la concesionaria, le dijeron que solo en esa oportunidad el servicio iba a ser sin costo, y que no se trataba de una falla sino de un "sistema nuevo" de estas camionetas, que exige al conductor manejarla una vez a la semana a 2.500 revoluciones durante 20 minutos.

Recientemente el cartel volvió a aparecer y el denunciante llevó el vehículo al servicio técnico oficial. Sin embargo, en este caso le exigieron pagar, lo que considera no corresponde. Por otra parte, asegura que se enteró de este "nuevo sistema" cuando el cartel en cuestión empezó a aparecer y no en el momento de la compra del rodado, marca Amarok V6 Extreme. Advirtió que a varios conocidos les sucedió lo mismo, por lo que pide se investigue al respecto.

Para Rubén Quispe, referente de los damnificados por subas abruptas en los planes de ahorro de automotores en Salta, algo similar ocurrió en todo el país con muchísimas camionetas Fiat Toro con caja manual, que llegaron incluso a fundir el motor. Por su lucha, Quispe recibe constantes denuncias por fallas de fábrica o incumplimientos en el servicio técnico.

Por esto, en 2018, la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) inició una demanda colectiva que ganó y tras la cual Fiat sacó del mercado el modelo de caja manual y ahora solo vende las versiones automáticas.

"Habría que ver en el certificado de garantía, de cuando le hicieron el primer servicio, si le completaron el reciclaje que pide el fabricante porque, si no, ya estaríamos hablando de un problema con el sensor de la camioneta y tendrían que reemplazarlo", advirtió Quispe.

Mientras, Leonardo Juárez, abogado de UCU, indicó que "el consumidor no tiene la obligación de andar la camioneta de cierta manera, de hacer determinadas maniobras, si no está en el manual de fabricación y si no fue notificado formalmente por el fabricante".

Vale aclarar que el servicio técnico periódico que realizan las concesionarias tiene que ver con el recambio de aceite, líquido hidráulico y filtro de aire. "Si ocurre un desperfecto en el funcionamiento del vehículo, como el motor, este debe ingresar a garantía", dijo Juárez. Luego, si persiste el problema, "la ley de Defensa del Consumidor habilita al reemplazo del rodado o la devolución del dinero", agregó.

El sistema DPF y cómo funciona en los vehículos

Según dijo Rubén Quispe, referente de los damnificados por las subas de planes de ahorro en Salta, se trataría de un problema en el DPF de las camionetas Amarok y Volkswagen, tenía la obligación de informar al consumidor sobre el producto que estaba comprando y cuáles eran los riesgos de no hacer los reciclajes del motor que pide el fabricante. Además, debían capacitar al comprador. También señaló que la garantía debe cubrir el servicio las veces que sea necesario.



Ubicado en el sistema de escape, el filtro de partículas DPF es un sistema que retiene la materia sólida de carbón y otros contaminantes generados y emitidos por la combustión imperfecta de un motor diésel. Cuando los sensores detectan que el filtro se llena de hollín, el sistema procede a “autolimpiarse”. Para ello efectúa inyecciones de gasoil adicionales en la fase de escape de cada cilindro, enviando combustible al filtro. Permite así generar elevadas temperaturas en el dispositivo, incluso más de 1.000 grados, para incinerar los restos sólidos. Pero cuando las regeneraciones se interrumpen y se reiteran, el nivel de gasoil en el aceite puede elevarse peligrosamente. “Esto te puede terminar fundiendo la camioneta. Es lo que pasó en el país con las Fiat Toro”, comentó Quispe, y agregó que si el usuario no fue informado al respecto se plantearía un caso de trato inadecuado.