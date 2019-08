Boca pasó de una película romántica a otra de terror. Almagro lo eliminó

Boca Juniors vivió una noche “de película” en el estadio Ciudad de La Plata ayer martes 13, en la que prevaleció la “mala suerte” que sugiere este día, ya que todo parecía guionado cuando ganaba en el primer tiempo con un gol de Daniele De Rossi, pero a 10 minutos del final lo empató el ex xeneize Juan “Burrito” Martínez y tras el 1 a 1 final perdió por penales 3 a 1 ante un Almagro que se clasificó a cuartos de la Copa Argentina.

Es que la primera actuación del debutante italiano que fue amonestado por una fuerte infracción en el segundo tiempo era “perfecta”, ya que marcó el gol que le permitió a su equipo llegar en ventaja hasta los 35 minutos del segundo período, cuando él ya no estaba en cancha porque acababa de ser reemplazado por el colombiano Jorman Campuzano.

Pero en ese minuto pasó lo que no muchos imaginaban pero por el desarrollo del segundo período unos cuantos esperaban, y era la igualdad de Almagro, que llegó como también muchos agoreros habían anticipado para un partido con los mismos ribetes cinematográficos: con un gol del ex Boca, el “Burrito” Martínez.

El tanto del italiano llegó mediante un cabezazo tras un córner lanzado desde la izquierda por Alexis MacAllister y la paridad de Martínez se produjo tras una sucesión de errores defensivos de Lisandro López, que ayer volvió al equipo después de una lesión, el paraguayo Junior Alonso y el arquero Marcos Díaz, todos descolocados tras una embestida del debutante ex Rosario Central, Agustín Coscia.

Y después, en los penales, la figura del arquero Christian Limousin, que hizo inferiores en Boca Juniors hasta la quinta división, apareció en todo su esplendor para contener dos remates y darle la clasificación a su equipo a los cuartos de final de la Copa Argentina.

En tanto que para Boca, además del debut de De Rossi, de buena tarea en el primer período, con prestancia, ubicación y jerarquía para integrarse a lo colectivo en su presentación, además del primer gol oficial con otra camiseta que no es la de la Roma (el anterior lo había anotado el 6 de abril ante Sampdoria) como si hubiese jugado toda su carrera en el equipo de la Ribera, hubo otras dos “primera vez” anoche.

Una de ellas fue que nunca había sido eliminado de la Copa Argentina por un equipo de una categoría inferior, y la otra que tampoco había perdido una definición por tiros penales en este certamen. Una auténtico filme de terror, un auténtico martes 13 para Boca.

Pero ahora hay que preocuparse por la altura de Quito.