La rebelión de los coqueros: “Ni loco ‘vamo’ a 'paga' $ 2.200 el kg, ni mucho menos” 

Como si se tratase de insumos dolarizados de la industria, ayer los kioscos expendedores de coca no solo aplicaron subas astronómicas sino también, en algunos casos, se resistieron a vender por “falta de precio”.

Las hojas ancestrales cotizaron por encima de 2.200 pesos el kilogramo de “común” y hasta 550 pesos el cuarto. Ni hablar de la “seleccionada”, cuyo valor llega a ser un 40% más caro. Pero, con el transcurrir de las horas la suba fue menguando, porque tampoco los clientes están dispuestos a hacer semejante desembolso en tiempos de crisis y de otras prioridades.

“Ahora lo único que falta es que nuestros hermanos latinoamericanos quieran especular con algo tan regional y tan cultural como la coca. Una planta que es símbolo de la clase obrera”, explicó “Picucho”, un afamado "coquero XL", de la zona sur.



Hubo hasta reuniones informarles en los cafés y lugares públicos, donde los coqueros hicieron sentir su voz y se organizan para disminuir considerablemente el consumo hasta tanto los precios se ubiquen en niveles "racionales".

"Precios usurarios

“Se trata de un producto que no genera adicción ni es de primera necesidad. Por ese motivo, nos estamos organizando para no comprar. No queremos ser rehenes de la usura. No hay ningún motivo para que apliquen más subas a las que ya vienen aplicando, y menos apoyándose en la cotización del dólar. Resulta que ahora vamos a tener que mirar las pizarras en los bancos para saber cuanto sale la bolsita de coca”, manifestó “Capullo”, quien ayer se encontraba sin su tradicional acullico.