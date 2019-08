VIDEO El exabrupto de “La Bomba Tucumana” sobre Morena en frente de Jorge Rial

A Gladys La Bomba Tucumana se le escapó un inoportuno comentario sobre Morena Rial en frente del conductor de Intrusos. La cantante estaba hablando de las agresiones que sufrió en las redes sociales cuando estaba expuesta por su participación en el Bailando y enumeró los: "Gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial”, contó en frente de Jorge Rial, repitiendo el acoso que sufrió la joven durante toda su infancia. Al escuchar esto, el periodista decidió no interrumpirla, teniendo en cuenta que se hacía referencia a la madre biológica de su hija.

El comentario, de todas formas, tenía que ver con la crítica de la cantante a estas prácticas. “La gente no sabe el daño que pueden provocar escribiendo detrás de un teclado y diciendo las peores cosas de un ser humano. No saben el daño que causan. No saben cómo sufrí en esa época tenía ganas de tirarme del hotel, la gente puede lograr que me mate, que me tire de acá”, aseguró.Además,

Gladys reconoció que esa situación la llevó a pensar en lo peor: "No saben cómo sufrí en esa época, porque encima leía todo porque no era de ese palo. Yo me moría, te juro que me quería tirar de la ventana del hotel donde viví 7 meses de mi vida. Pensaba que la gente puede lograr que yo me tire y me mate porque me decían cosas horribles".

Fue en ese contexto que La Bomba Tucumana enumeró los mensajes despectivos que recibía, haciendo una desafortunada mención a la hija del conductor, cuyo fragmento se viralizó este jueves en las redes con un video que muestra un primer plano de Jorge Rial tras el polémico comentario, cuadro que fue editado y no existió en el vivo del programa: "Me decían empanada de esto, negra villera, sucia, patasucia, tenés un único tema, ladrona, tora, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial. En toda mi carrera que fue sumamente exitosa viví esto".