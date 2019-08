VIDEO “Te pego un puñetazo, pedazo de maricón”: la violenta agresión a una pareja gay

Una pareja gay fue agredida en un colectivo de la línea 01 de Gran Canaria Sur, en Madrid, España, luego de que estos salieran en defensa de una mujer que había sufrido los comentarios machistas de un pasajero. En las imágenes, difundidas por una organización que defiende los derechos LGBT para denunciar el hecho, se puede observar al agresor completamente fuera de sí amenazando con golpear a la pareja.

“No te equivoques, tengo dos hijos. Si no dice nada ella, no lo hagas tú. Te pego un puñetazo, pedazo de maricón. Te pego y voy a la cárcel. Yo miro a las mujeres, no soy maricón”, se lo escucha gritar al hombre ante el asombro de los pasajeros y la vergúenza de la mujer.