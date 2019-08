Con todo el viento a favor, Romeri da un paso al costado

Si bien lo venía anticipando, el actual intendente de San José de Metán, el renovador, Fernando Romeri, quien desde hace casi ocho años está al frente de la intendencia no irá por la reelección en su cargo, ni tampoco será candidato en las próximas elecciones. Varios medios provinciales dieron por cierta la posibilidad de que podría aspirar a la vicegobernación de la provincia, pero ayer, el mismo Romeri dio por descartada esa posibilidad. "Me voy tranquilo, porque hicimos las cosas bien. Seguimos trabajamos incansablemente y los resultados están a la vista, por eso Metán sigue teniendo un notable crecimiento, dijo Romeri a El Tribuno. Cabe destacar que las encuestan le dan un porcentaje muy favorable para retener la intendencia, sin embargo, decidió no ir por la reelección. "Yo mantengo mi palabra, es importante la alternancia", destacó el jefe comunal.

El Partido Renovador en Metán decidió llevar como candidato a intendente al actual secretario de Gobierno de la Municipalidad, Javier Reynoso, mientras que el senador, Roberto Gramaglia, irá por la reelección, todos apoyando la candidatura de Gustavo Sáenz, como gobernador.

Entre los oponentes del oficialismo aparece el actual concejal, José Isa, quien es precandidato a intendente, mientras que el diputado, Daniel Dauria (PJ), será precandidato a senador por el departamento de Metán. Ambos apoyan a Sergio Leavy para la Gobernación.

Por su parte, Alejandro Etchart, el actual coordinador de Intendencia de Romeri, será precandidato a intendente, adhiriendo a la precandidatura a senador de Dauria y apoyando a Leavy - Gobernador. Pero no habrá internas entre Isa y Etchart porque van a apoyar desde distintos espacios políticos.

Por otro lado, el concejal radical, Raúl Moya, también aspira a la intendencia; irá en una lista que lleva al ingeniero agrónomo, Alejandro Sentana, como precandidato a senador, en el Frente de Olmedo - Gobernador.

Mientras que el médico Juan Carlos Guantay será precandidato a intendente y David Melián a senador, en el espacio del actual vicegobernador, Miguel Isa, quien aspira a la gobernación.

Liliana Nieva actual presidenta del Concejo metanense es candidata a intendente por Memoria y Movilización, acompañando como gobernador a Sáenz y como senador a Gramaglia.

El Galpón

Por su parte, el intendente de El Galpón, Federico Sacca (PJ), va por la primera reelección en su cargo. "Estoy convencido de que hemos trabajado mucho para mejorar la calidad de vida de la gente, que nos dio su confianza para seguir transformando la realidad de todos los habitantes de nuestro municipio", dijo Sacca a El Tribuno.

Uno de los oponentes de Sacca será el actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Ramón Coronel, quien apoya la candidatura a la reelección del senador Gramaglia.

Río Piedras

Mientras tanto, el intendente de Río Piedras, Gustavo Dantur (PJ), confirmó que irá por la tercera reelección en su cargo, en un municipio que viene teniendo un notable crecimiento y en el que la mayoría de sus habitantes apoya la gestión de Dantur.

En esa localidad será precandidata a intendenta la Dra. Nora Sánchez, quien apoya al renovador Gramaglia. Según pudo saberse, los intendentes Dantur y Sacca, apoyan la precandidatura de Dauria como senador y la de Leavy como gobernador.