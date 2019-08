Casi 50 listas se habían anotado para diputados por Capital 

Casi medio centenar de listas en la categoría diputado provincial por Capital se habían presentado anoche, al cierre de esta edición, de cara a las elecciones PASO que se realizarán el 6 de octubre próximo.

El Partido de la Victoria y el Partido Justicialista son los que presentaron más listas. Es que ambos aportarán votos a Sergio Leavy y Miguel Isa, quienes competirán como precandidatos a gobernador.

El Partido de la Victoria tiene listas encabezadas por Claudia Serrano, Fernando Juane, Martín del Frari, María Escudero, Héctor Carrizo, Luciano Acedo Salím, Lihué Figueroa, el actor Roly Serrano y Florencia Gutiérrez.

En tanto, en el PJ los precandidatos son Fernando Pequeño, Martín Otero, Abel Ramos, Angel Sarmiento, Rubén Cáceres, Viviana Moreno, Maximiliano León, Rodrigo Katsinis, Nancy Montero y Alejandro San Millán.

Por Felicidad se postuló Carolina Romano; Kolina tiene a Diego Arroyo; el Partido Cultura y Trabajo tiene dos listas: una de Guiilermo Martinelli y otra de Carlos Melián. La Izquierda Popular anotó a Tupac Puggioni.

Por otro lado, Libres del Sur postuló a Carlos Morello y el Partido del Trabajo a Mirtha Sisnero. Y el partido Instrumento Electoral lo nominó a Edmundo Falú.

El Frente de Sáenz lleva a la cabeza como precandidato a diputado por Capital a Matías Cánepa, por el partido Identidad Salteña. Por Primero Salta aparece Mario Peña (h) y el PRO postuló a Martín de los Ríos.

Este sector también tiene la vuelta al ruedo político de Adrián “Chico Malo” Valenzuela, quien se postula por el Frente Plural. Otra mediática que se suma a la política es Mónica Juárez, quien va por Todos Por Salta.

Además por el saencismo se postula Cristina Gómez; por Salta Federal sale Carlos López y cierra por Unión Victoria Popular Norma Speigher.

Cristina Fiore es la candidata en primer término del Frente de Olmedo.

Y a la UCR que rechaza el acuerdo que llegó la cúpula del partido con Olmedo tiene cuatro listas: una encabezada por Francisco Laiseca, otra por Humberto Vázquez. También aparecen el histórico José Farizano y Leonardo González.

El Frente Grande tiene una lista encabezada por Luis Caro.

El Frente de Izquierda postuló a César Daza, Gabriela Jorge y Cristina Foffani.

Será una odisea para los electores

Opinión por Pablo Juárez

Las PASO serán toda una odisea para los electores salteños el próximo 6 de octubre. Hasta el cierre de esta edición no terminaban de cargar la listas de concejales. Las nóminas para la categoría a diputados llegaban casi a 50 solo en Capital. Otra vez será todo un desafío disponer de tantos nombres y fotos en la pantalla del voto electrónico. La participación ciudadana en la política es saludable, pero la abrumadora cantidad de precandidatos también expone la falta de consensos, de proyectos colectivos. Necesitamos que muchos de nuestros dirigentes entiendan que los procesos democráticos son un canal para aportar al bien común de la sociedad más que meras aspiraciones personales. No es posible que, por obtener un cargo, haya un tire y afloje por nombres en la puerta del Tribunal Electoral. Los salteños, a esta altura del partido, no merecemos esas escenas.

Esta caótica inscripción de candidatos mostró que el invento de las candidaturas testimoniales sigue más vigente que nunca. Es cierto, los partidos políticos están en crisis, pero los personalismos extremos no marcan el camino hacia la construcción constante y pluralista de nuestro Estado.

Salta ya se encamina a un cambio de gobierno. El 10 de diciembre habrá un nuevo gobernador tras doce años de gestión de Juan Manuel Urtubey. Es una oportunidad histórica para que los dirigentes discutan con altura proyectos de provincia, con menos marketing facilista en las redes sociales y con más ideas que generen la participación y el entusiasmo de los ciudadanos. No nos defrauden.