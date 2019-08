Elisa Carrió: "Hay gente de adentro de Cambiemos interesada en debilitar y hacer tambalear al Presidente"

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que dentro de Cambiemos hay personas que están interesadas en debilitar y hacer tambalear al Presidente. Se negó a identificarlos, pero dijo que en la Casa Rosada los tienen individualizados.

"Yo no quiero regresar a la corrupción, a la impunidad. Las reuniones reales de la gente que realmente tiene poder se hicieron en silencio. Se desinformó a los diarios por gente interesada en debilitar al Presidente, no solo fuera de Cambiemos, sino dentro de Cambiemos también", indicó Carrió durante una entrevista en TN.

Y agregó: "No voy a nombrarlos porque estoy siendo vocera oficial de la reunión. Se decidió actuar por unanimidad y en conjunto para respaldar al Presidente y vamos a condenar a quien comunique a los diarios reuniones falsas e intente al mismo tiempo hacer tambalear al Presidente. Somos conscientes de quiénes son".

Las declaraciones las realizó luego de mantener una reunión en la quinta de Olivos con el presidente Mauricio Macri y la mesa chica de Cambiemos. En ese encuentro se resolvió respaldar al nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y ratificar que no habrá más cambios en el Gabinete.

"Yo estuve con reuniones permanentes con el Presidente en la quinta y ya hay gente interesada para una transición para Alberto Fernández. Adentro y afuera del Gobierno", agregó Carrió.

Mercados

Por otra parte, apuntó contra el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, al indicar que sus declaraciones hacen mucho daño. "El Presidente está ejerciendo todo el día y tratando de evitar daños colaterales. El mayor daño lo hace con una palabra de más o de menos de Alberto Fernández", manifestó.

En este sentido, remarcó: "Hay que pedirle responsabilidad en las palabras y sobre todo a Cristina Kirchner. Está Cristina detrás de todo esto". La legisladora aclaró que todos apoyan al designado ministro de Hacienda.

La salida de Dujovne se produjo después de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas destinadas a llevar alivio a la clase media rente al incremento de precios como consecuencia de la suba del dólar.

"Los mercados están marcados por una fuerte histeria. Alguien del kirchnerismo se corre y el resto opera como manada. Hoy lo que puede hacer el Presidente es lo que se hizo y lo que anunció; el resto le corresponde a Fernández", dijo Carrió.

Elecciones

"Yo advertí sobre algunos errores y no fueron escuchados pero yo nunca hice leña de alguien debilitado. Yo no creo en la venganza y no soy oportunista", remarcó al analizar las decisiones políticas adoptadas en materia económica.

Además, la Diputada señaló que Fernández "se presenta como presidente electo y no lo va a ser. Lo descarto absolutamente".