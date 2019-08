De Rossi: "Solo Iniesta pudo haber sido mejor que Riquelme"

Daniele De Rossi, mediocampista de Boca Juniors, expresó este martes su fanatismo por Juan Román Riquelme y afirmó que en las canchas vio solo a un futbolista mejor que el crack xeneize, y mencionó al español Andrés Iniesta, al tiempo que dijo que “hablar con (Diego) Maradona es una experiencia que no olvidaré”.

El futbolista italiano señaló que tiene un grupo de WhatsApp “en donde se habla solo de fútbol con mis amigos. En realidad, solo de mediocampistas. Y la foto del grupo es una de Román atándose los botines”, contó en declaraciones a Fox Sports.

“Me gustaría encontrarme con Riquelme, admiré todo lo que hacía. Creo que solo Iniesta (compañero de Román y de Lionel Messi en el Barcelona) puede haber sido mejor. El juego de Riquelme era maravilloso”, elogió el exvolante de la Roma.

En cuanto a su encuentro con Maradona, De Rossi dijo que “hablar con Maradona y que te trate como si fuéramos amigos de toda la vida, es una experiencia que no olvidaré nunca”.

En cuanto al fútbol argentino, en el cual De Rossi ya jugó dos partidos desde su llegada a Boca (contra Almagro por la Copa Argentina y ante Aldosivi por la Superliga), dijo que “el fútbol acá es muy rápido, de defender a atacar y defender y atacar otra vez”.

“Los equipos en Italia medio grandes -como la Roma- manejan más la pelota. Tienen momentos para respirar y pensar más. Tengo que acostumbrarme al fútbol argentino”, analizó.

“Creo que esta experiencia hay que vivirla. Es una decisión distinta a los que toman los jugadores europeos. Y será una revolución verdadera cuando lleguen jugadores europeos de 25-26 años a este fútbol”, sostuvo en diálogo también con TyC Sports desde Ecuador, en donde Boca jugará este miércoles por la Copa Libertadores ante Liga Deportiva de Quito.

Del plantel boquense destacó a “jóvenes como (Nicolás) Capaldo, (Jorman) Campuzano y (Agustín) Almendra. También tenemos a (Emanuel) Reynoso que es un fenómeno, y a (Iván) Marcone, que tiene calidad y experiencia”.

En cuanto a la proximidad del Superclásico con River, sostuvo que “todos los equipos tenemos un rival histórico que a veces ganan y a veces tienen derrotas pesadas, como en Madrid”.

“Esa es la historia de los grandes equipos como Boca y River. Estoy entendiendo lo que es ser un jugador de Boca, no un hincha de Boca. Por eso pensar una semifinal con River es un error, primero hay que jugar contra Liga de Quito”, concluyó De Rossi.