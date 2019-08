Angelici quiere una revancha

El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró ayer que el mediocampista Nahitan Nández “pidió irse del club” y por eso fue negociado, mientras que se entusiasmó con una “revancha” con River en la Copa Libertadores, si ambos equipos superan la instancia de cuartos de final.

De superar River a Cerro Porteño y Boca a Liga de Quito, en las llaves de cuartos de final, el Superclásico se reavivará en Buenos Aires, primero en el Monumental y luego en la Bombonera.

Pero lo cierto es que Angelici se mostró molesto con el uruguayo: “Nahitan pidió irse del club y Boca puso un número para que él pudiera salir. El representante dijo que tenía ese número, pero cuando yo viajé a Italia no llegaban. Pedimos 20 millones brutos y ellos llegaban a un máximo de 15 ó 16. Después que pagaban o no algunos impuestos. Le dije al representante que todos teníamos que ceder y se habló con el jugador. Algo teníamos que ceder, y Boca no quería venderlo ni tenía necesidad”, afirmó.

Explicó que el representante de Nández “resignó el 50% de su comisión y el jugador tenía que ceder una parte. Boca le hizo un préstamo de 600 mil dólares al jugador y ahora se lo descontamos con este 15%. Eso pasó. Le dije que mande un abogado para que hable con el tesorero”, concluyó.