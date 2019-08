VIDEO ¿Cuervo o conejo? La ilusión óptica que se volvió viral en las redes sociales

Una nueva ilusión óptica generó miles de comentarios en las redes durante las últimas horas. Se trata de un video que, ya posee más de 42 mil me gusta y casi 4 millones de reproducciones. Si bien muchos afirman que en las imágenes se ve un cuervo, otros tantos sostienen que en realidad se trata de un conejo.

El usuario @dsquintana, investigador de la Universidad de Oslo, en Noruega publicó un video en el que se ve un animal negro y comentó: “A los conejos les encanta que les acaricien la nariz”.

“No estoy seguro si lo que veo es alguien frotando a un conejo mirando hacia abajo o a un pájaro observando hacia arriba”, sostuvo uno de los usuarios de la red social en su comentario.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP