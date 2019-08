Por disputa de derechos peligra el futuro de "Spider-Man" en el Universo de Marvel

Marvel Studios y Sony Pictures no han llegado a un acuerdo para prolongar la sociedad que permitía que Spider-Man, personaje de la editorial de comics pero cuya licencia para explotación cinematográfica es de Sony, integre el universo narrativo de los Avengers.

Según informan medios especializados estadounidenses, por la ruptura de las negociaciones, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y mente maestra detrás del denominado Universo Cinematográfico de Marvel, no volverá a producir ninguna nueva cinta del hombre arácnido.



Durante los últimos meses, Disney -propietaria de Marvel Studios- comenzó a reclamarle a Sony más dividendos por las películas en solitario de Spider-Man, luego de que por “Spider-Man: De regreso a casa” (2017) y “Spider-Man: lejos de casa” (2019) rondara el 5 por ciento.



Tras el éxito de “Lejos de casa”, que recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película más vista en la historia de Sony Pictures, la compañía del ratón Mickey empujó las negociaciones pidiendo un reparto equitativo de 50/50 de la taquilla.



De acuerdo con los reportes, Disney incluso pretendía que el acuerdo se ampliara a otra gama de personajes del universo narrativo de Spider-Man también licenciados a Sony que habían quedado afuera del convenio de 2015, como por ejemplo la venidera secuela de “Venom”.



El asunto es uno de los más comentados entre el grupo de periodistas acreditados a la D23 Expo que comienza el viernes en Anaheim, California; evento bienal en el que Disney da a conocer novedades de todas sus franquicias y en donde el mismísimo Feige comparecerá el sábado ante la multitud de fans.



Las preguntas de los diversos medios arreciarán en la conferencia de prensa programada para ese día, mientras que hasta el momento Disney no repartió ningún comunicado oficial pronunciándose sobre el asunto.



Sí lo hizo Sony a través de una serie de tuits publicados en las primeras horas del día, en el que parece dejar la puerta no del todo cerrada, ya que si bien afirmaron estar “decepcionados” por la decisión de Disney de remover a Feige como productor de las películas de Spider-Man agregaron que esperaban “que esto pueda cambiar en el futuro”.



“Kevin es genial y estamos agradecidos por su ayuda y guía, y apreciamos el camino en el que ha ayudado a colocarnos, el cual continuará”, cerró el escueto comunicado.



Ante la posibilidad cierta de que Spider-Man abandone la franquicia del UCM, también está en duda la continuidad del realizador John Watts y el actor británico Tom Holland, respectivamente el director y actor de las primeras dos últimas películas del personaje.



Spider-Man hizo su entrada en el UCM con "Capitán América: Civil War" (2016), y además de las dos películas en soledad que fueron distribuidas por Sony también tuvo un rol destacado en "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019).