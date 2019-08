Lacunza contó por qué el FMI suspendió la visita a la Argentina

En su primer reportaje televisivo desde que asumió como ministro de Hacienda, Hernán Lacunza contó por qué el Fondo Monetario Internacional ( FMI) suspendió la visita que tenía programada para esta semana. Expresó que el acuerdo con el organismo sigue vigente y que se está cumpliendo. Además, afirmó que el dólar está alto y que eso le permite a la Argentina ser competitiva frente al resto del mundo.

En cuanto a la reunión que el Gobierno iba a mantener el lunes último con las autoridades del Fondo y que fue suspendida, dijo: "Yo les pedí que nos dieran unos días como para terminar de sentarnos en el ministerio así que en los próximos días seguramente nos reuniremos". Asimismo, aseguró: "Nosotros estamos cumpliendo el acuerdo, las metas fiscales del segundo trimestre se cumplieron, las del tercer trimestre seguramente vamos a sobrecumplirlas. Presenté ayer las proyecciones en el orden de los 20 mil millones de pesos de sobrecumplimiento, también las de fin de año; además se están cumpliendo las pautas monetarias, con lo cual, todo el acuerdo está vigente y dentro de los compromisos asumidos. Esperamos seguir bajo ese paraguas y seguir desplegando el programa fiscal monetario y financiero que tenemos".

En un momento de la entrevista, el ministro se refirió a la posibilidad de que el Fondo se reúna con el candidato Alberto Fernández, y explicó que el FMI suele entrevistarse con el sector privado y con la oposición en sus visitas habituales al país y que, allí, "los consensos básicos sobre algunos principios, como el de la estabilidad, son importantes frente al organismo internacional".

El valor del dólar

Más tarde se refirió al valor del dólar y a la frase que Fernández pronunció pocos días atrás, cuando opinó que " el dólar a $60 está en un valor razonable". Lacunza, por su parte, dijo: "La realidad es que el dólar está alto, entonces, que haya declaraciones públicas... la verdad que los mercados cuando forman sus decisiones de compra y venta toman en cuenta el presente, lo que está haciendo el Gobierno que está en el timón, y el futuro, con las declaraciones de todos los candidatos. Así que tenemos que ser prudentes para no generar tensiones innecesarias y gratuitas".

Y reiteró: "El dólar está en su valor más alto de los últimos 12 años, indudablemente es un precio que está por arriba del equilibrio de largo plazo, es un dólar que nos permite ser competitivos frente al resto del mundo y que nos permite estabilizar la relación comercial y financiera con el resto del mundo, de modo que no hay ninguna razón fundamental como para que haya presiones alcistas sobre el dólar, creo que hay un consenso abarcativo en la profesión sobre este diagnóstico y también en las otras fuerzas políticas".

En cuanto a si el Banco Central posee las reservas necesarias para sostener este tipo de cambio, respondió que sí y que junto al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, comparten un mismo diagnóstico sobre el valor de la divisa.

El llamado

Lacunza contó que se encontraba en el interior del país cuando un mediodía recibió un llamado de la gobernadora María Eugenia Vidal para proponerle ser el ministro de Hacienda de la Nación. "Me dijo que había estado reunida con el Presidente y con Horacio Rodríguez Larreta y que [Nicolás] Dujovne había presentado la renuncia y habían pensado en mi nombre para reemplazarlo".

Su respuesta no dio lugar a dudas: "Inmediatamente le dije que estaba a disposición, me parece que cuando un presidente democrático convoca a un ciudadano para el servicio público no hay espacio para especulaciones personales. Ahí mismo me pasó con el Presidente que estaba al lado y me invitó a formar parte de su Gabinete, a sumarme al ministerio de Hacienda. Me vine en avión y a la noche empecé a trabajar".

Según el ministro, el pedido de Macri fue claro y conciso: cuidar a los argentinos. "Eso tiene que ver con poner sosiego, certidumbre, en primer lugar, sobre el tipo de cambio, y una vez que hayamos estabilizado ese frente, poder ir hacia otros objetivos. El bien público más importante que puede proveer el ministerio de Hacienda en un período electoral es esa estabilidad, eso fue lo que me pidió el Presidente y abrir el diálogo como instrumento para garantizar esa estabilidad con las fuerzas de la oposición".