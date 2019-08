VIDEO En España también pasa, Chano Moreno Charpentier sufrió un robo en Barcelona

Chano Charpentier fue asaltado en la ciudad de Barcelona, en España, donde se encontraba para grabar su próximo videoclip. El episodio de inseguridad ocurrió anoche en la rambla del Raval.

Dos jóvenes magrebíes le robaron al cantante, según publicó el medio El Caso.com. Testigos dijeron que Chano estaba acompañado por una mujer en el momento que se llevaron su pasaporte y las tarjetas de crédito.

El popular artista no sufrió heridas y tuvo suerte porque pudo recuperar el pasaporte, ya que los ladrones lo tiraron en unos arbustos. En el sitio español informaron que la víctima no dio versiones muy claras de lo que ocurrido.

En diálogo con Teleshow, Gabriel Iezzi, abogado del músico, dio más detalles de este episodio: “Recién hablé con él y está bien. Fueron punguistas, recuperó el pasaporte no así las tarjetas (de crédito) y la plata”.

En un video se lo puede ver al intérprete hablando con unos policías, luego de sufrir el robo. “Te dije que es mi novia porque cuando vengo acá estoy con ella ...”, dice Charpentier a uno de los uniformados al respecto de la joven que lo acompañaba en el momento del robo.

“Yo soy un cantante muy conocido en la Argentina”, aclara el ex líder de Tan Biónica, a los oficiales que pertenecen a la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d’Esquadra, el grupo de antidisturbios de la policía catalana.

Antes de viajar a España, Chano fue entrevistado por Jorge Lanata, en el programa Hora 25 de Todo Noticias. En la charla, habló por primera vez de la difícil relación que tuvo con su padre. Explicó que no estuvo muy presente en su vida, tras la separación de su mamá. Sin embargo, pudo “conectarse” con él y acompañarlo en la última etapa de su vida, mientras estaba enfermo.

“No tuve un padre muy presente. Mis viejos se separaron cuando tenía seis años. Y mi papá se fue a vivir a España cuando tenía 15 años. Tuve contacto con él pero poco. Lo valoro, porque es lo que él podía hacer. En un momento yo le pedí ayuda y él nunca me ayudó cuando se fue a España. Él se fue e hizo otra familia. No tengo resentimiento. A mí me gustaba compartir cosas con él. Era simpático, admiraba algunas destrezas e inteligencias”, dijo.

Cuando le diagnosticaron cáncer a su papá, ambos regresaron a la Argentina y lograron construir un vínculo que nunca antes habían tenido. Sin embargo, no fue una situación fácil, ya que “tenía que ayudar a una persona que le había hecho daño”. Más allá de eso, se encargó de acompañarlo al hospital durante su enfermedad. “Me pareció injusto como la enfermedad se lo devoró ...”, recordó con tristeza.