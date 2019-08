Incertidumbre en los almacenes

En los comercios minoristas o pequeños mercaditos de la ciudad reina la incertidumbre. La depreciación de la moneda ante el dólar, ocurrida el 12 de agosto, provocó una escalada de precios que desorientó a los pequeños emprendedores.

Durante una recorrida de El Tribuno por distintos mercaditos de la ciudad, los dueños de las despensas aclararon que en estas últimas dos semanas no existió un valor de referencia. Muchos optaron por subir de entrada un 20% la mercadería, y si había que remarcar se hacía después de ir al mayorista.

Otros fueron más cautelosos y decidieron esperar a que la turbulencia pase y los precios se acomoden. Muchos comerciantes afirmaron que hay faltante de productos. Explicaron que, por la alta volatilidad de precios, decidieron postergar la visita al mayorista.

Si embargo, la frase que se repite en todos los comercios es: "Las ventas bajaron después de la devaluación". Los dueños de los negocios expresaron que la caída superó el 20 por ciento y que se debió estrictamente a la remarcación de los productos.

Además, contaron que en la actualidad la gente que compra en las despensas de los barrios sale a recorrer en busca de buenos precios. Es una situación que fue aumentando con el correr de los días. En el día a día, los salteños compran lo justo y lo necesario.

Información

El secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morello, aseguró que la medida no va a significar que los precios bajen. Morello afirmó que la devaluación de la semana pasada fue muy fuerte, y expresó que en los comercios las nuevas listas de precios traen aumentos entre el 10 y el 20%.

"Cuando esos productos lleguen al consumidor, en la góndola van a tener aumentos de entre el 10 y el 20%. Entonces el descuento del IVA en algunos productos va a hacer que estén más baratos que la semana pasada, en otros apenas va a servir para sostener el precio que teníamos antes del decreto y en otras va a servir para atenuar un poquito el impacto de la devaluación", expresó.

La implementación depende del súper y no hay un criterio unificado para informar. En algunos súper han retirado el precio normal y puesto el precio sin IVA. En otros pusieron carteles genéricos que dicen 0% del IVA en los productos de la canasta básica y en otros pusieron el precio con IVA y el precio sin IVA.

Desde la Defensa del Consumidor se recomendó poner el precio ya sin IVA para evitar la confusión. "Yo les pedí que pongan el precio sin IVA para facilitar", agregó Morello.

Desde la Secretaría, hace dos semanas que están realizando inspecciones a los súper para controlar el abastecimiento y, por el momento, no hay góndolas vacías.

"Estamos controlando que se cumpla el precio y el stock de los productos esenciales. Una sola acta de infracción labramos porque faltaban 11 productos. Está funcionando bien el programa, incluso mejor que al principio, fue subiendo el nivel de cumplimento y estamos en el 98%", finalizó.

Comerciantes, exentos del tributo

La medida que tomó el Gobierno nacional de eliminar el IVA de los productos de la canasta básica logró que los precios se mantengan y no suban como el resto de los artículos que están excluidos de esta resolución. Cuando los comerciantes compran en los mayoristas los artículos de la canasta básica están exentos del tributo, es por eso que indirectamente el beneficio se trasladó a los barrios y al bolsillo del consumidor, aunque con complicaciones.

La dueña de un almacén de la zona sur expresó que está medida trajo confusión, porque en muchos casos los clientes reclaman que pongan los precios sin el impuesto al valor agregado, cuando ya lo están haciendo.

A la consulta de este medio sobre la situación actual, los comerciantes responden poniendo cara de disgusto y tristeza. Mantener el local abierto y con precios que sean convenientes al bolsillo de los consumidores es cada vez más difícil.

“La verdad que los precios siguen igual. La quita del IVA solo hizo que esos productos que están incluidos en la canasta básica no suban desproporcionadamente. La gente pensaba que con la medida del Gobierno los precios iban a bajar, y eso no pasó, solamente se mantuvieron. Los que sí subieron fueron los que no están incluidos, sobre todo los fiambres, se fueron por las nubes”, comentó la almacenera.

Al finalizar, la comerciante se lamentó por la situación que atraviesa el país y dijo que espera que la situación se estabilice, porque las ventas están cayendo todos los días y mantener en funcionamiento el local está cada vez “más complejo” por “el desajuste económico”.