Todo el fútbol salteño unido por una noble causa: ayudar a Emanuel

Emanuel Sánchez tiene 15 años, es un gran valor del fútbol local que juega en la sexta de Peñarol y estuvo preseleccionado para el sub 15 y le detectaron leucemia. Clubes salteños y el Gobierno se unen por su causa.

Emanuel Sánchez, como tantos adolescentes salteños, es un chico lleno de vida y de sueños que ama el fútbol, que encuentra en la pelota aquello que lo transporta a la felicidad y cura sus heridas y que lo apasiona. Y que hoy necesita de todos para poder seguir viviendo, respirando, soñando y riendo.

Ema juega en la sexta división del club Peñarol, fue convocado al preseleccionado sub 15 de la Liga Salteña con sus grandes condiciones como enganche, nació y se crió en un hogar humilde y hace algunos días, cuando fue a tratarse por una lesión en un tobillo, le detectaron una terrible enfermedad: padece leucemia de grado 2. Su vida dio un giro de 180 grados en cuestión de días. De un día para el otro tuvo que dejar el fútbol que tanto ama y sus días se volvieron dramáticos.

Emanuel espera fecha para su primer tratamiento de quimioterapia y, para colmo de males, a la suma gravedad de su enfermedad se le añade la difícil coyuntura del país, ya que el Gobierno Nacional, desde abril de este año, no está entregando a las provincias las partidas que les corresponde como parte de un programa sanitario, para el abastecimiento de los costosísimos insumos y medicamentos que requieren los pacientes oncológicos.

Y como la salud de Ema no espera, sus tratamientos de quimioterapia son impostergable y deberán ser afrontados en forma particular. La familia de Emanuel Sánchez no puede afrontar los gastos. Sin embargo, al tratarse de un chico muy querido en barrios Castañares y Mosconi, en la zona norte, donde viven su papá y su mamá, respectivamente; familiares y vecinos lograron con mucho esfuerzo emprender una colecta para solventar los gastos de su primera quimioterapia, aunque deberá someterse a varias sesiones y el tratamiento integral ronda el millón de pesos.

Al conocer la situación de Emanuel, el fútbol salteño, casi al unísono, dijo presente y no dudó en ofrecer su ayuda, desde Central Norte, Gimnasia, Juventud y la Liga Salteña, hasta la Secretaría de Deportes.

Peñarol, el club que formó y cobijó a Emanuel Sánchez, organizó un festival solidario para el próximo 24 de septiembre y puso a la venta un bono contribución que se sorteará ese día. Para dicha movida, la entidad mirasol, a través del dirigente Gustavo Taborga, apela al corazón de los demás actores del fútbol, que no dudaron en poner su granito de arena ante la consulta de El Tribuno.

El secretario de Deportes de la Provincia, Sergio Plaza, se puso rápidamente a disposición: “Ya comenzamos a coordinar todo, estamos pensando qué evento podemos realizar para comenzar a colaborar. Que la familia de Emanuel cuente con nosotros para lo que necesiten. Pondremos el Delmi o hasta el Martearena a su disposición para cualquier evento y lo organizaremos. Y no lo haremos por única vez, ya estamos abocados a generar una ayuda”, expresó el funcionario.

Otro que no dudó, en representación de la Liga Salteña y Central Norte, es Héctor De Francesco, quien propuso que todos los clubes de Salta se unan para ayudar en la causa, y él, en persona, como abogado, propuso ayudar si es necesario realizar algún amparo o recurrir al Ministerio de Salud. “Todos juntos podemos hacer muchas cosas”, aseguró.

Y por el lado de Gimnasia, Juan Ibire, también dijo presente para tender una mano: “Me enteré por ustedes. Ya mismo llamaré al presidente de Peñarol para ponerme a disposición. Esto tiene que sentar un precedente para que nos unamos todos los clubes para ayudar a este chico”, enfatizó.