Monseñor Cargnello admitió que consumió alcohol y no llevaba licencia de conducir durante un control vial: mirá el video

En las últimas horas circuló un video en las redes sociales que tiene como protagonista a monseñor Mario Antonio Cargnello. En un operativo de control vial nocturno, efectivos detuvieron la marcha del arzobispo de Salta. Al ser consultado sobre la licencia de conducir, Cargnello responde: "No la traje". No obstante, también la buscó en la guantera pero no la encontró.

A los segundos, monseñor admitió que fue a una cena con unos amigos. Y dijo: "Tomé". De ese modo reconoció que consumió bebida alcohólica.

Uno de los agentes le volvió a consultar: "¿Tomó algo?". El arzobispo respondió: "Si, fui a una cena. No puedo negar, que quiere que le diga".

Infracciones de Cargnello

"Está bien monseñor", le respondió el agente. "Por esta vez vaya monseñor", agregó.

"Le agradezco. Enseguida tengo que ir a la misa, a las 8", dijo el religioso. Luego siguió su viaje.

En Salta rige la tolerancia cero alcohol, por lo que los conductores no pueden ingerir bebidas antes de manejar un rodado.