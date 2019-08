Pepe Muratore: “En vez de hacer denuncias que se pongan a laburar”

En el tema de la deuda millonaria de Juventud Antoniana, se apuntó sobre la gestión anterior. En forma inmediata el expresidente José “Pepe” Muratore solicitó el derecho a réplica. “Por un lado denuncian que no les entregaron los papales y por otro lado salen con que es una deuda de 20 millones. Y si no te entregué los papeles que es totalmente ajeno a la realidad, cómo sabés que hay 20 millones de deuda”, señaló el exdirectivo del santo

Para certificar sus dichos, Muratore mostró algunos comprobantes de pago y la recepción de notas con las respectivas firmas: “Anduvimos más de dos meses para que nos entreguen los papeles para poder hacer los balances, si no cómo voy a hacer los balances si no te entregan los papeles. Yo no podría llevar ningún papel. ¿Qué papel no entregué? La otra vez escuché a un periodista que dijo que Lillo le estaba por hacer un juicio a Juventud. Aquí está la lista de los jugadores y fijate de quién es el recibo. Qué miedo tienen, todo esto es de Juventud, porque después salen diciendo que son truchos. Incluso las deudas que quedaron de la Chancha Zárate y el Ratón Ibáñez las pago yo”.

Pepe Muratore luego expuso: “En vez de andar diciendo que van a hacer denuncias, que se pongan a laburar en Juventud. Que generen recursos. Que pongan guita, eso es ser dirigente de Juventud. Juventud no es para secos, hermano. En Juventud estuvieron el Turco Ale, Tito Rodríguez y todos pusieron y lo perdieron. Lo mismo que me pasó a mí. Yo vendí una Amarok, un Peugeot, vendí todo por Juventud. Gracias a Dios mi familia me acompañó”. Para el final dejó en claro que no regresará a Juventud: “‘Dirigente no voy a volver a ser, fue la peor experiencia de mi vida”.