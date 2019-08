Gustavo Klix: “A Juventud lo ayuda Juventud”

Fueron unas tres horas de un debate en Lerma y San Luis para escuchar a los dirigentes exponiendo la actualidad de Juventud Antoniana, sumado a ellos, el interés de socios e hinchas para buscar solución a un deuda que ronda los 20.000.000 de pesos. “Ya se cumplieron 8 meses. Fue muy grato escuchar las sugerencia las preguntas de los socios y mostrar todo lo que sucede en Juventud de puertas para adentro”, comentó el presidente Gustavo Klix, con respecto a la reunión informativa del viernes pasado.

Luego, sobre el dinero que se debe, Klix explicó: “Nosotros no investigamos nada, esta es la misma premisa que tuve desde que ingresé. Simplemente, mostramos los números que realmente son tangible de la información que tenemos de la deuda general del club, que incluye desde muchos años atrás hasta la fecha. Quedó en claro desde que asumimos, Juventud cumplió con todas sus obligaciones y no generó ningún tipo de deuda, sino que refinanciamos parte de la deuda anterior o adquirida de muchos años atrás, en las cuales en muchos de los casos ya vamos pagando una cuarta cuota de lo que acordamos. Pero después hay otras como la AFIP, como embargos, los juicios, que históricamente acarreaba Juventud y de los cuales como presidente y responsable de la actualidad institucional nos vamos a hacer cargo sin echar la culpa o buscar excusas si nos corresponde o no”.

Fue el momento para que el mismo Klix confirme si la cifra de la deuda es de 20.000.000 millones. “De lo documentado, pesos más pesos menos, pero ronda por esa cifra. Los dijimos anoche (en la convocatoria de socios del viernes pasado) y lo expusimos en la conferencia”, según confirmó el directivo.

Y otro tema a tratar fue el de la convocatoria de acreedores. “No. Si yo hubiese asumido sabiendo o escudándome en una posible convocatoria estaría fallando a mi formación, a mis valores, y entrando en el facilismo que muchas veces creemos que es la mejor salida. No soy inocente. Sabía o me imaginaba en qué situación se encontraba el Centro Juventud Antoniana. Y vamos a luchar hasta el último segundo en cumplir con todas las obligaciones, haya sido arrastrada por esta diligencia o no. Yo me hago cargo de todo los que nos corresponde. Consideramos que es algo que nos puede dar muchos beneficios, pero que no es el debe ser. Asumimos para buscar soluciones y eso se verá en un futuro. Hoy puedo decir que el trabajo diario de esta comisión está enfocado en solucionar problemas minuto a minuto. A Juventud lo ayuda Juventud, en referencia al socio, al hincha, al fanático, que en mayor o menor medida está volviendo a creer que con honestidad y claridad es posible poner al club de pie”, concluyó.