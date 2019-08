Argentina, en la recta final hacia el Mundial de China

Ya casi que no queda nada para que el seleccionado argentino de básquet debute en el Mundial de China. Hoy entra a la recta final de su preparación puesto que el próximo sábado, a las 9.30 de nuestro país, debutará enfrentando a Corea del Sur en Wuhan.

En camino a ese debut el equipo que dirige Sergio Hernández y que capitanea Luis Scola jugará ente hoy y mañana sus últimos amistosos. El de hoy será frente a Rusia que también será rival en el grupo B de la Copa del Mundo, mientras que mañana jugará contra España. El partido contra los rusos se disputará desde las 8.30, en la ciudad de Ningbo, con transmisión de TyC Sports.

Argentina lleva una intensa preparación, que comenzó hace un mes atrás, aproximadamente. Entre ensayos y encuentros oficiales (en ese interin, el equipo obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019), el representativo albiceleste disputó 11 partidos, con 8 triunfos y 3 derrotas.

En el Parque Roca de Buenos Aires, en sendos amistosos, Argentina superó a Uruguay (92-64) y Puerto Rico (76-67), sucesivamente. Ya en la capital peruana, con el propósito de alzarse con el título que finalmente consiguió, el conjunto del DT Hernández doblegó a Uruguay (102-65), a República Dominicana (102-97, en suplementario), a Estados Unidos (114-75) y a Puerto Rico (84-66), en la final. Solamente cayó con México (64-72).

Más tarde, la delegación viajó a Lyon, donde disputó un cuadrangular internacional, en el que obtuvo el tercer puesto, con un triunfo sobre Montenegro (85-77) y dos derrotas ante Brasil (82-89) y Francia (58-77), respectivamente.

Mientras que el jueves pasado, el equipo argentino venció al local Japón, dirigido por el ex DT de San Lorenzo, Julio Lamas, por 108-93, en un amistoso celebrado en Saitama. El escolta Nicolás Brussino (21 puntos) y el capitán Luis Scola (20) resultaron los máximos anotadores.

“Si tenemos que marcar una preocupación es en el aspecto defensivo. Creo que estuvimos muy livianos” destacó el técnico Hernández una vez concluido el ensayo ante la formación japonesa.

Por su lado, Rusia, conducido por el DT Sergei Bazarevich, viene de sostener un cuadrangular internacional en la ciudad de Espoó, en donde perdió con Lituania (72-88) y le ganó al local Finlandia (81-67). El representativo ruso no tendrá en sus filas al tirador perimetral Alexei Shved (Khimki), afectado por una fascitis plantar.

Argentina partirá como séptima favorita a ganar el Mundial de China 2019 y Estados Unidos como el gran candidato a quedarse con la corona.

En el habitual “power ranking” que elabora la FIBA antes de cada competición importante, el equipo estadounidense quedó como el máximo favorito al título, escoltado por Serbia y Grecia.

El plantel de Estados Unidos, a pesar de algunas bajas, estará integrado por estrellas de la NBA y dirigido por Gregg Popovich; y lo mismo los serbios, que contarán con figuras de la talla de Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic o Nemanja Bjelica. Grecia, por su parte, será encabezada por Giannis Antetokounmpo, último MVP de la temporada regular de la NBA.