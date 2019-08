Pésimas noticias para Racing: perderá por 6 meses a Augusto Solari

El mediocampista de Racing Augusto Solari sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y estará seis meses sin jugar.

La noticia fue confirmada a NA por gente cercana al futbolista, que esta mañana se realizó estudios en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Solari, de 27 años, será operado en los próximos días y estará a disposición para aproximadamente el mes de marzo, por lo que no podrá hacer la pretemporada a la par de sus compañeros.

El futbolista se lesionó este domingo en el empate 0 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y fue reemplazado, a los 19 minutos del segundo tiempo, por Matías Rojas.

En ese sentido, y sin conocer aún la gravedad, Solari dijo en una improvisada rueda de prensa: “En esa jugada que piso y quiero salir rápido se me venció la rodilla y sentí mucho dolor. Salí llorando porque fue un dolor que nunca había sentido, si bien había tenido esguince de rodilla este fue un poco más doloroso”.

Con este escenario, Racing está en condiciones de incorporar un futbolista en su lugar, aunque todavía no existe una decisión tomada.