Los pagos no se normalizaron como se anunció. Fallas graves en la implementación de una plataforma unificada para el pago de Asignaciones. Persisten demoras y suspensiones y hay situaciones caóticas en las delegaciones por reclamos.

Miles de personas no cobraron Asignaciones Familiares por cambios en la forma de liquidación

A partir de la implementación del sistema de liquidación CUNA, Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia, por parte de la Anses, miles de madres, padres, jubilados, pensionados, trabajadores y desocupados dejaron de percibir las Asignaciones Familiares que les corresponden por derecho.

Ese nuevo sistema se comenzó a aplicar este mes por Resolución 203/2019 del organismo firmada por su Director Ejecutivo, Emilio Basavilvaso. CUNA es una nueva plataforma de liquidación que unifica el pago de Asignaciones Familiares a Trabajadores (antes en el Sistema Único de Asignaciones Familiares SUAF), a desocupados (que se les pagaba por el Sistema de Asignación Universal), a Jubilados, con hijos menores de edad o discapacitados, a quienes perciben Pensiones No Contributivas por Inválidez y beneficiarios de la Prestación de Desempleo.

La idea es que las Asignaciones Familiares que se pagan junto a esas prestaciones se liquiden por separado en un solo sistema: el CUNA. Entonces un Jubilado por ejemplo, en vez de cobrar Asignaciones junto a su haber jubilatorio las cobra aparte por CUNA, de hecho ni siquiera aparecen en su liquidación de sueldo.

El problema, señalado por fuentes de la Anses, es que el sistema no funciona, o funciona muy mal y a partir de su implementación generó serios inconvenientes en el pago de las asignaciones: en principio hubo demoras en el cobro, por lo cual se informó un calendario de pagos postergado, además, cambios arbitrarios en los lugares de cobro habituales por lo que muchas personas no pudieron cobrar con sus tarjetas de débito y para terminar directamente muchos pagos no se emitieron.

A gran cantidad de beneficiarios se les suspendió el pago sin un motivo justificado y a otros directamente no se les emitió liquidación; algunos casos se les pagará en el mes de septiembre, es decir, pierden un mes de pago. En otros casos, para subsanar la suspensión, los perjudicados deben –cuando se enteran y consiguen ser atendidos- acudir a la Anses para formalizar un reclamo administrativo y que se re emita el pago, recién para el mes de octubre.

Desde la Anses se emitió ayer un comunicado informando que el pago ya está normalizado. “Se hizo un cambio que genera mejoras en el sistema. Había en promedio 400.000 quejas por mes por inconsistencias (en los pagos) porque no estaba homogeneizado el sistema de AUH y las asignaciones familiares”, sostuvo una vocera de la Anses. “Los sistemas se unificaron a través de un proceso, que generó algún trastorno, pero nadie dejó de cobrar y todos cobran dentro del mes”, agregó.

Otra versión

Sin embargo, fuentes del propio organismo, aseguran que no es así y niegan rotundamente la normalización ya que los casos antes mencionados –liquidaciones suspendidas sin un motivo verdadero y las que no se emitieron por error- no cobrarán sus asignaciones en el mes de agosto como les correspondía.

Denuncia gremial

Desde los sindicatos que agremian a trabajadores del Anses denunciaron las graves irregularidades, demoras y suspensiones en los pagos generadas por el CUNA y las situaciones de conflicto generadas en las delegaciones locales, ante los reclamos de los beneficiarios perjudicados por la impericia e improvisación con que el gobierno nacional quiso implementar la nueva plataforma de pago

El gremio APOPS (Asociación de Personal de los Organismos de Previsión Social) en un comunicado manifestó que “las UDAI (Unidades de Atención Integral) de todo el país están desbordadas por reclamos con el nuevo sistema CUNA”, y explica que “este sistema alteró las fechas de pago de todas las Asignaciones. En este momento de crisis social miles de familias no tienen hoy un pan para su mesa”, agregando que ante esa situación “los trabajadores no tenemos respuesta para nuestros beneficiarios. Se han vivido en estos días hechos de violencia física y verbal a nuestros compañeros.” Ante este panorama ese sindicato decretó el estado de alerta y movilización.

El gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) también emitió su parecer sobre el CUNA: “Desde la implementación del CUNA cada UDAI se ha visto estallada por la desesperación con la que se acercan los beneficiarios al no haber cobrado su asignación, Esta nueva liquidación trajo un sinfín de inconsistencias y errores en las fechas de pago razón por la cual se han generado situaciones de violencia y desborde(…)”.

El desconcierto en el cobro de las asignaciones tomó estado público, tal es así que los diputados nacionales María Emilia Soria, Martín Doñate y Darío Martínez solicitaron medidas “urgentes” a Basavilbaso y pidieron información al organismo. “Damnificar a un sector de la población que ya es especialmente vulnerable, reviste una profunda injusticia pero además refleja una alarmante falta de sensibilidad por parte de quien la perpetra”, señalaron.

Otro gremio de la Anses, el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi) también se declaró en estado de alerta por las situaciones de violencia vividas en las delegaciones. Su vocera, Susana Alonso denunció que el CUNA es malísimo y expresó: “Lo único que hace es dilatar el pago al beneficiario, ganando tiempo, que es plata. No es verdad que esto haya sucedido anteriormente con otros sistemas de pago o cobro para beneficiarios. Esto no lo vivimos nunca. Podrían haberlo hecho de otra manera”.

Las fuentes consultadas en la Anses recomendaron a los beneficiarios ante las dudas por la liquidación de sus Asignaciones, consultar la pestaña “Fecha y Lugar de Cobro” en la página web del organismo, tomando en cuenta el resultado que presenta la opción CUNA. Este es el enlace: https://www.anses.gob.ar/fecha-de-cobro-beneficio

