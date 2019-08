Boca, con River en la mente, va por la semifinal frente a la Liga de Quito

Con la tranquilidad que le otorga el triunfo 3-0 de visitante, conseguido en el partido de ida, Boca buscará esta tarde completar el trabajo y pasar a las semifinales de la Copa Libertadores, cuando reciba en la Bombonera a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador, en la revancha por los cuartos de final.

Esta definición comenzará desde las 19.15, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio (el VAR estará controlado por su compatriota Braulio Machado) y televisado por la señal de cable Fox Sports.

Boca tiene la oportunidad de pasar a las semifinales ganando, empatando o perdiendo por no más de dos goles; de ser derrotado por 3-0 la serie llegaría con remates desde el punto penal.

Para este partido, el DT Gustavo Alfaro analiza realizar solo una modificación respecto de la formación que goleó en el encuentro de ida en Ecuador: el ingreso de Carlos Tevez como titular en lugar de Mauro Zárate, quien justamente en ese partido sufrió un desgarro en el sóleo derecho.

En relación al último partido por Superliga ante Banfield, serían 10 cambios y solo volvería a ser parte del once inicial el arquero de selección Esteban Andrada.

A su vez, Ramón Ábila será de la partida pese a ser el único jugador del xeneize que se encuentra en capilla con las amonestaciones. Wanchope se perfila para jugar desde el arranque una vez más ante Liga estando al límite de las tarjetas amarillas (en la Libertadores la suspensión se hace efectiva con en caso de acumular tres amonestaciones). Es decir que si recibe otra amarilla se perdería uno de los posibles cruces con River por semifinales. Gustavo Alfaro, no obstante, decide hacerlo jugar esta tarde desde el minuto cero. Ábila, que levantó mucho su nivel, marcó el primer tanto de la goleada en Quito.

Por otro lado, es inevitable para el xeneize ir pensando en el horizonte de las semifinales, un eventual cruce con River Plate, y casualmente en el orden local, donde es líder junto a San Lorenzo, el domingo animará una nueva edición del Superclásico, cuando visite al equipo de Marcelo Gallardo en el Monumental (a las 17) por la quinta fecha de la Superliga.

Por su parte, Liga Deportiva Universitaria, que cuenta con el arquero argentino Adrián Gabbarini, tendrá las bajas obligadas de Jefferson Orejuela y Kevin Minda, tras ser expulsados en el encuentro de ida.

El DT uruguayo Pablo Repetto dispuso tres modificaciones para el compromiso ante Boca: Adolfo Muñoz por el expulsado Orejuela, Franklin Guerra por Luis Caicedo y el mediocampista Jhojan Julio ingresará por Luis Chicaiza.

El que pase esta serie se enfrentará en semifinales con el que se quede con el cruce entre Cerro Porteño de Paraguay y River Plate, a disputarse mañana en Asunción, a donde los de Núñez llegan con ventaja por haber ganado 2-0 de local.

En el historial jugaron 4 partidos, Boca Juniors ganó 2 cotejos, convirtiendo un total de 8 goles, Liga de Quito 1 con 4 goles y empataron en 1 oportunidad.

Probables formaciones

Boca: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister; Carlos Tévez y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Antonio Valencia, Carlos Rodríguez, Franklin Guerra, Christian Cruz; Jhojan Julio, Edison Vega, Adolfo Muñoz, José Ayoví; Anderson Julio y Rodrigo Aguirre. DT: Pablo Repetto.



Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil) - VAR: Braulio Machado (Brasil) - Estadio: Boca Juniors - Hora de inicio: 19.15 - TV: Fox Sports.