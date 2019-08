Delfina, la niña que peleó contra el cáncer, sueña con un mensaje de su ídolo Carlos Tevez

Delfina, la niña tucumana de 8 años cuya historia se viralizó cuando apareció con un cartel escrito a mano que decía "vencí el cáncer", busca hacer ahora realidad el sueño de que el delantero de Boca Juniors Carlos Tevez, su ídolo, le envíe un mensaje de aliento.



"Es su mayor anhelo. En la familia todos somos hinchas de Boca y Carlitos es su ídolo", contó hoy a Télam la madre de Delfina, Mayra Nuñez, que se prepara para que su hija encare una nueva etapa de su recuperación.



A Delfina le diagnosticaron un Linfoma no Hodgkin de Burkitt, que avanzó muy rápido, y fue tratada en el Hospital del Niño Jesús de Tucumán, donde tras darle el alta el pasado 19 de julio, los médicos le explicaron que el período para tener certeza de que la dolencia no vuelva a atacarla es de entre 5 y 10 años.



"Ella está convencida que está completamente curada y nos contagia su optimismo, pero nosotros sabemos que esto no ha terminado, y por eso estamos atentos a su evolución", relató Mayra.



"El proceso es largo, pero cuando le descubrieron la enfermedad los médicos no eran optimistas, aunque la fortaleza de mi hija nos permite mirar el futuro de otra manera", expresó la mujer.



Delfina atravesó varios estudios y diagnósticos fallidos hasta confirmar el Linfoma no Hodgkin de Burkitt, cuando comenzó su lucha que tuvo repercusión nacional a raíz de la foto en que la niña apareció con el cartel que decía "vencí al cáncer" en la puerta del Hospital del Niño Jesús.



"Ella siempre fue positiva y poco a poco nos fue contagiando su estado. Las personas que sufren cáncer se fortalecen anímicamente cuando lo superan", dijo Mayra sobre su hija, quien a pesar de su evolución favorable aún no puede volver a la escuela por pedido de los médicos.



"Sus defensas están bajas y hay que evitar contagios", explicó su madre, quien junto al padre de Delfina creó la página en Facebook "Todos por Delfi", que generó una gran repercusión sobre el caso de la niña tucumana.



"Lo hicimos pensando en que Carlitos podría enviarle un mensaje. Nos contactamos con personas vinculadas a Boca Juniors sin alcanzar nuestro objetivo", contó a Télam Mayra, que sin embargo no se resigna a un eventual contacto con el "Apache".



"Entendemos que él tiene muchos compromisos y lo aceptamos, pero íntimamente siento que en algún momento se pondrá en contacto con nosotros porque es una persona maravillosa", agregó.



Mayra agradeció al oncólogo José Chain, que trabaja en el servicio de Hemato Oncología del Hospital del Niño Jesús e integró el equipo multidisciplinario que asistió ja Delfina junto a enfermeros, médicos clínicos, psicólogos y bioquímicos.



"Todo es muy reciente y sus controles seguirán cada mes como hasta ahora. Su dieta sigue igual, los cuidados son los mismos, todo tal cual como hasta ahora, sólo que sin quimio", explicó Mayra sobre la nueva etapa de tratamiento que atraviesa su hija.