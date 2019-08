Una presentadora comparó a su compañero afroamericano con un gorila: "¡Se parece a ti!"

Lo que debía ser un simple video tierno y viral se convirtió en un escándalo para una presentadora, que cometió el error de comparar a su compañero, un periodista afroamericano, con un gorila de un zoológico.

Alex Houdson, de la cadena KOCO 5 TV de Oklahoma, mostraron un breve video de Fin, un gorila que se muestra curioso con una cámara instalada en el zoológico. "¡Se parece a ti cuando te sacas una foto!", añadió con tono de humor, en referencia a su colega Jason Hackett.

KOCO-TV white news anchor, Alex Housden apologizes after comparing her co-anchor, Jason Hackett to a gorilla. https://t.co/8h7u9jGo1Tpic.twitter.com/NmztJOEd5U — Complex (@Complex) August 28, 2019

El aludido tomó una pausa y evitó agrandar el asunto. "Sí, en realidad. Muy cerca de la cámara". Pero el escándalo ya era inevitable.

Tras la publicación de la escena en redes, miles de mensajes y llamados llegaron a las cuentas de la cadena, en repudio a la comparación racista de Houdson. La disculpa no se hizo esperar.

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K — Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2019

Con la voz quebrada y entre lágrimas, admitió. "Dije algo que fue desconsiderado, inapropiado, y lastimé a la gente". Junto a su compañero, le dijo: "Quiero que sepas que entiendo lo mucho que te lastimé allá afuera y lo mucho que te lastimé, te quiero tanto, y has sido una de mis mejores amigos durante el último año y medio, y nunca haría nada a propósito para lastimarte".

En medio del debate sobre las medidas que debería tomar la empresa, también se valoró en las redes el poderoso mensaje con el que respondió Hackett, quien no solo aceptó las disculpas, sino que quiso que sea una lección para todos.

"Lo que dijo ayer estuvo mal. Me afectó mucho, y afectó mucho a muchos de ustedes en la comunidad. Escuché las llamadas y los mensajes de Facebook. Y quiero que sea un momento de aprendizaje. Y la lección es que las palabras importan, no hay duda de eso. Hay cambios demográficos en el país, nos estamos volviendo un país más diverso. Y no hay excusas", afirmó.

El periodista también resaltó la fuerza y el impacto que pueden tener las palabras usadas, aun si la intención no es la de ofender. "Tenemos que encontrar una manera de reemplazar esas palabras con amor y palabras de afirmación también. (…) La meta es usarlas no para herir y no para dividir, sino para construir una unión más perfecta".