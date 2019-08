VIDEO Así fue la golpiza por la que murió el jubilado que había robado chocolates en un súper

Gabriel De la Rosa, vigilador; y Ramón Serafín Chávez, empleado de un supermercado del barrio porteño de San Telmo forcejean y golpean al hombre de 68 años que se había llevado sin pagar una botella de aceite, un queso y dos chocolates. Así se puede ver en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, que se conocieron el martes.

Los dos acusados por la muerte del jubilado Vicente Luis Ferrer fueron liberados ayer tarde. La justicia sobreseyó al primero y procesó al segundo por “homicidio preterintencional”, un delito excarcelable.

El episodio ocurrió el viernes 16 de agosto alrededor de las 19 a unos 60 metros de un supermercado Coto. Efectivos de la Policía de la Ciudad se trasladaron a ese lugar a raíz de un llamado al 911 que alertaba acerca de un hombre detenido por particulares.

“Lo vi salir con mercadería en el estómago. Llevaba chocolates y queso. Se fue por la puerta de la gente que se va sin hacer compras. Lo intenté detener llamándolo, le pedí que no se retire, pero siguió su marcha”, relató De la Rosa, en diálogo con Todo Noticias.

Y continuó: “Salí atrás de él y me preguntó que quería. Yo le dije que vi que se estaba llevando mercadería sin pagar y él me dijo que lo deje. Entonces lo agarré del brazo y le dije que no podía permitirle que se retire. Llegó el jefe de operaciones, él lo retuvo y yo fui a buscar a la Policía. Yo volví a la escena cuando el señor ya estaba en el piso. Me sorprendió verlo en el suelo, no sabía qué es lo que había pasado. Simplemente yo lo agarré del brazo en la vereda”.

Según el testimonio de la empleada de una panadería de la cuadra que fue testigo de la dramática escena, antes de ser reducido Ferrer le había tirado la botella de aceite de vidrio a uno de los custodios y fue ese el momento en el que empezaron a golpearlo y patearlo hasta que perdió el conocimiento.

El jubilado fue trasladado en grave estado al hospital Argerich en La Boca, donde murió 45 minutos más tarde por una hemorragia cerebral. Tras el hecho, Chávez y De la Rosa fueron detenidos acusados del delito de homicidio.