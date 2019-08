¿Llegará la paz a Juventud Antoniana?

Lamentablemente, volvió el viejo e indeseable “fantasma” a Juventud Antoniana, aquel que había quedado relativamente aplacado en los últimos tiempos y que eran la desafortunada “vedette” durante la discutida y cuestionada gestión de José Muratore en la entidad de Lerma y San Luis: es el “fantasma” de la violencia, por la cual renegaron sus dirigentes durante mucho tiempo y que reapareció en acción en todo su esplendor el pasado domingo, tras la goleada antoniana ante Unión, por el Anual en la cancha de la Liga Salteña: luego de aquel encuentro, en inmediaciones del estadio de la zona este se enfrentaron las dos facciones de la hinchada que supieron fragmentar la hinchada y monopolizar la violencia durante largo tiempo.

Tras aquellos violentos sucesos, que no solo perjudicarán al santo como institución, sino también económicamente, por la medida que analiza tomar la Policía de duplicar o triplicar el número de efectivos policiales para los partidos sucesivos de Juventud en el año, lo que implicaría otro golpe al bolsillo del club, la dirigencia antoniana presentó un pedido formal ante el organismo de seguridad del Gobierno Provincial solicitando una “cumbre” entre las autoridades del Ministerio de Seguridad, la Policía, la dirigencia antoniana y los “representantes” de ambas facciones enfrentadas de la hinchada para acordar “la paz” y rubricar un compromiso de no agresión, para evitar exponer a la familia antoniana y dañar al club.

Sin embargo, mientras se aguarda la respuesta oficial sobre esta reunión solicitada, se acordó que Juventud reciba por la 11º fecha del Anual liguista a Cachorros mañana, a las 16, en el Fray Honorato Pistoia, con público local, constituyéndose este encuentro una verdadera prueba de fuego para la seguridad, ya que en caso de registrarse el menor incidente en torno a este partido, la fuerza de seguridad tomará represalias y esto terminará obligando a los de Lerma y San Luis a jugar solo con socios o a puertas cerradas todo el año.

El titular antoniano, Gustavo Klix, ya mantuvo diálogos con funcionarios del área de Seguridad, que además se comprometieron a “rever” algunos casos puntuales de hinchas antonianos que están incluidos en la nómina del derecho de admisión y que no registrarían antecedentes inmediatos de infracciones, contravenciones o hechos de violencia. Además, se reunió en persona con los cabecillas de la barra, que endilgaron responsabilidad a la Policía en cuanto al operativo de seguridad del último juego.

“Elevamos una nota al jefe de la central de Policía solicitando una reunión conjunta entre el Ministerio, los altos rangos policiales y representantes de ambas facciones enfrentadas. Pero más allá de lo que se hable, los hinchas tienen que entender que jugar con gente, solo con socios o sin público dependerá del comportamiento de ellos. Como institución intercederemos para proteger y defender al hincha genuino y al socio, solo a ellos nos debemos. Jamás acompañaremos a violentos que generen disturbios. No habíamos tenido ningún incidente desde que asumimos, venían comportándose muy bien y esto nos golpeó. Espero que entiendan de una vez que no le hacen daño a Klix, sino al club, y que este sea solo un hecho aislado”, le manifestó Klix a El Tribuno.



“Hasta acá llegamos”

El presidente antoniano les pidió a los violentos identificados con los colores de Juventud, a través de El Tribuno, que recapaciten y que el partido de mañana se desarrolle en paz.

“Se abrirá las puertas a todos los hinchas hasta tanto se produzca la reunión que pedimos. Si hay disturbios, esta CD acá llegó. Ahí veremos qué decisión tomar. Ni yo ni 20 dirigentes solos podrán sacar al club adelante si no se comprometen todos. Como presidente no pido nada raro: si decimos querer al club seamos civilizados. Si tienen un mal día, no vayan a la cancha y déjenle ese lugar a la familia. Lo que da bronca es que todo esto pasa a tomar protagonismo y no así todo lo que venimos consiguiendo con mucho esfuerzo, el reordenamiento institucional, administrativo, deportivo, económico y legal del club”, se quejó Klix.

“Si esto sigue, triplicarán los adicionales y eso sería una catástrofe económica. Y de ser así jugaremos con socios o sin hinchas, prefiero perder en lo económico y no perder una vida”, se despachó.