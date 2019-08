"El cambio tiene que ser grande", dijo Coudet

Eduardo Coudet señaló que el equipo necesita "un cambio grande" para retomar la senda de triunfos de cara al choque de mañana ante Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha de la Superliga.

"El cambio tiene que ser grande. Estoy enfocado en generar eso. Espero que podamos verlo mañana", indicó Coudet en la conferencia de prensa que brindó en el Cilindro de Avellaneda.

"Racing es un club grande y hay que ganar. Para que no haya plazos, el equipo tiene que mostrar otra cosa", dijo Coudet sobre los cuatro partidos que su equipo acumula sin victorias, incluida la goleada 6-1 ante River, y la eliminación en Copa Argentina.

"Trabajo para generar esa reacción y espero que mañana podamos ver ese cambio, que tiene que ser grande. He tratado de enfocarme pura y exclusivamente en generar esas cosas para reaccionar", agregó el ex DT de Rosario Central.

Racing, último ganador de la Superliga, recibirá hoy a Godoy Cruz de Mendoza desde las 20 por la quinta fecha. El partido será controlado por Germán Delfino.