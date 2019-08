Scola busca ser el segundo goleador histórico en mundiales

El capitán del seleccionado argentino de básquetbol, Luis Scola, jugará desde hoy su quinta Copa del Mundo de la disciplina, con el objetivo de erigirse en el segundo máximo anotador en la historia de estos certámenes ecuménicos.

El goleador del representativo albiceleste (2581 puntos alcanzados en 157 encuentros oficiales) reúne en sus anteriores participaciones en Mundiales (Indianápolis 2002, Japón 2006, Turquía 2010 y España) un acumulado de 573 tantos.

La mejor producción anotadora del experimentado ala pivote, de 39 años y surgido en Ferro, se dio en Turquía 2010, cuando consiguió 37 puntos en el triunfo sobre Brasil (93-89), para acceder a cuartos de final.

Una de las misiones del ex jugador de Indiana Pacers, Toronto Raptors, Phoenix Suns, Houston Rockets y Brooklyn Nets, todos de la NBA, será -entonces- desalojar de la segunda colocación de esa tabla histórica al australiano Andrew Gaze.

El retirado ex jugador de los San Antonio Spurs intervino en cuatro Mundiales (España 1986, Argentina 1990, Canadá 1994 y Grecia 1998) y convirtió un total de 594 unidades.

Mucho más lejos, y prácticamente inalcanzable, figura el ex alero Oscar Schmidt (61 años), quien conquistó 904 tantos para el seleccionado de Brasil, en seis Copas del Mundo, entre Filipinas 1978 y Grecia 1998.

La tabla histórica de los diez máximos goleadores en los Mundiales es la siguiente:



Jugador Seleccionado PJ. Puntos



Oscar Brasil 34 904



Andrew Gaze Australia 29 594



Luis Scola ARGENTINA 33 573



Drazen Dalipagic Yugoslavia 35 563



José Rafael Ortiz Puerto Rico 33 511



Dragan Kicanovic Yugoslavia 25 491



Pau Gasol España 24 482



Maciel Ubiratán Brasil 41 474



Panagiotis Giannakis Grecia 26 469



Juan Carlos Navarro España 33 462