Un auto chocó a una ambulancia: falleció la paciente que era trasladada

Aproximadamente a las 14.30, un vehículo Renault Duster chocó a una ambulancia de Medisem que circulaba hacia el oeste por Entre Ríos. El choque ocurrió en la esquina de la avenida Entre Ríos y Pueyrredón. La ambulancia trasladaba a una paciente, de 92 años, con "falla cardiorespiratoria".

La mujer perdió la vida, aunque no se determinó cuándo se produjo el deceso y si ocurrió antes del siniestro. En la ambulancia iban un médico, un enfermero y un familiar de la señora fallecida, estos últimos resultaron con heridas de consideración. En el Renault se trasladaban cinco personas: tres mayores y dos menores. La ambulancia casi vuelca. Dos personas fueron trasladadas al hospital San Bernardo.

Según los testimonios, la ambulancia se trasladaba con sirenas encendidas por Entre Ríos y la Duster por calle Pueyrredón. Este último vehículo habría avanzado con la luz verde a su favor pero sin respetar el paso de la ambulancia, tras lo que impactó con esta por la parte trasera.

El testimonio de un automovilista que vio el hecho y ayudó hasta la llegada de los servicios de emergencia fue: "La ambulancia venía por avenida Bicentenario con sirena pero los autos no se corren. Dobló en Entre Ríos, pasó Vicente López y luego se vio el impacto. La camioneta impacta en la parte trasera y la ambulancia da tumbos e impacta con un auto blanco. En la Duster venían cinco personas, tres adultos y dos menores. Cuando yo llegué a auxiliar la ambulancia solo intentamos abrir la puerta y había una señora anciana ya muy dolorida. Intentamos bajar al médico que estaba adelante y sangraba muchísimo. Llegó personal policial y luego varias ambulancias de varios servicios médicos. Una desgracia, la gente no escucha y no respeta el paso de las ambulancias".