Ramón Quiroga: “Esta medalla es para Salta y especialmente para Orán”

Ramón “Hormiga” Quiroga tiene 21 años y es uno de los deportistas que ya hizo historia en nuestra provincia. El domingo 28 de julio el boxeador oranense aseguró su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos al vencer por puntos al mexicano Miguel Capilla Flores, en la categoría mosca. Y si bien dos días más tarde perdió ante el dominicano Rodrigo Marte de la Rosa y no pudo llegar a pelear por el oro en el coliseo Miguel Grau, obtuvo su soñada presea.

Es uno de los dos salteños que cuentan con medallas panamericanas en deportes individuales (el otro es Tommy Cocha, plata en Toronto 2015), y antes de regresar a su provincia natal dialogó con El Tribuno en Lima, contó sus experiencias vividas y analizó su futuro.

¿Cómo estás procesando haber logrado la medalla de bronce?

Estoy muy contento con la experiencia que tuve en los Panamericanos, que es algo único en mi vida. Por suerte pude disfrutar de lograr una medalla que no es para mí, es para toda la Argentina, para Salta y especialmente para Orán, mi pueblo.

¿Por qué estás radicado en Mendoza?

Mi historia con el boxeo arrancó a los 14 años cuando mi hermano me llevó a un gimnasio en donde estaba de encargado Juan Carlos Videla. Primero lo hice como hobby y después lo tomé en serio al boxeo y desde ahí quise llegar a lo más alto, por eso tomé la decisión de irme lejos de mi familia, a Mendoza.

Allá pude seguir la carrera con Pablo Chacón, excampeón mundial y exmedallista olímpico (fue bronce en los JJOO de Atlanta 1996). Con él aprendí muchas cosas y tiempo después, entrenando duro, me dio la oportunidad de ser parte de la Selección argentina. Ahí se me abrieron las posibilidades que pude aprovechar hasta llegar a Lima.

¿Creíste que era posible cuando fuiste sparring en la preparación de los Juegos Olímpicos de Río 2016?

Sí. Ahí tuve la posibilidad de entrenar con diez cubanos que habían clasificado a Río y eso me sirvió mucho como experiencia, conocí un montón de boxeadores que fueron campeones mundiales, olímpicos, panamericanos y eso vale mucho para mi carrera deportiva.

Después del bronce, ¿qué sigue en tu carrera?

Primero quiero visitar una semana a mi familia en Orán que hace mucho no veo y de ahí tenemos el Mundial en Rusia. Voy a estar a full con las competencias.

¿Seguís pensando en el oro panamericano?

La verdad que sí. Me quedé con las ganas de conseguir el oro pero no se pudo. Rodrigo Marte de la Rosa, el boxeador que me ganó después salió campeón y lo respeto. Por mi parte voy a seguir peleando hasta lograrlo.

¿Cómo fue la pelea previa con el mexicano Miguel Capilla Flores?

Muy buena. Yo sabía que él venía al frente y tuve la oportunidad de ganarle haciendo una buena pelea. Ya lo conocía porque estuve con él en México en la preparación para la clasificación a los Panamericanos, sabía que iba a venir con todo.

¿Por qué te dicen “Hormiga”?

Por mi cabello, todos me conocen como “Hormiga” y así me lo puso mi entrenador en Orán hace muchos años.

¿Qué mensaje querés dejarle a la gente de Salta que te siguió en Lima 2019?

Antes que nada quiero agradecer a la gente de Salta que estuvo pendiente de mí, la gente de Orán, muchas personas me llamaron para felicitarme. Quiero agradecer a El Tribuno que estuvo con nosotros, me sentí acompañado por ustedes en estos Juegos Panamericanos.