Patricia Bullrich: “Suspendimos el régimen que armamos para los bagayeros”

Después de idas y vueltas, finalmente se dio marcha atrás con el régimen de importación para bagayeros que se había implementado en la zona fronteriza de Salta con Bolivia, pero para avanzar en otro sistema que debería ser aprobado por el Congreso nacional. Así lo adelantó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una entrevista que concedió a El Tribuno en la que también tocó otros temas.

Faltan pocos días para las primarias, ¿su visita a la ciudad tiene que ver con eso?

En primer lugar la visita aquí, a la ciudad de Salta, es para apoyar a nuestros candidatos. A nuestro candidato a senador nacional, Juan Carlos Romero, a nuestra candidata a senadora Pichona Moisés, y a nuestros candidatos a diputados y a todos lo que van en esta elección, porque creemos que Juntos por el Cambio necesita trabajar en esta provincia, tener la oportunidad de gobernarla, de tener sus representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados y porque, además, nos jugamos algo muy importante que es nuestra candidatura presidencial. Así que también estamos trabajando, por supuesto, por la candidatura de nuestro candidato a presidente Mauricio (Macri).

Desde su área de Gobierno, ¿qué se pone en juego para las próximas elecciones. Puede ser más mano dura?

Bueno, las propuestas de nuestra cartera yo diría que es el encuadramiento en el marco de la ley. Nosotros encontramos un mundo dado vuelta. Acá tenían todos los derechos el victimario y no tenía ningún derecho ni la víctima ni la sociedad. La fuerza de seguridad tenía una situación de total y absoluta estigmatización y cada vez que hacían las cosas de manera correcta, en el cumplimiento de su deber, terminaban presos. Todo ese mundo del revés, que era de alguna manera la teoría de Zaffaroni, nosotros la fuimos revirtiendo a una teoría de la ley y de la Constitución. Por ejemplo, protestas ordenadas, que no se corte más la entrada a los aeropuertos en todo el país, que no hayan cortes de ruta todo los días, que haya políticas integradas de lucha contra el delito. Que haya una lucha muy fuerte contra el narcotráfico, como lo estamos haciendo. Eso lo queremos profundizar para un próximo mandato, profundizar la lucha contra el narcotráfico, bajar los homicidios como los venimos bajando. Es decir que son todos los temas que nosotros hemos ido logrando y creemos que han sido exitosos. Mauricio (Macri) tuvo una conducción muy importante respecto a este cambio de paradigma que hicimos en seguridad y bueno, creemos que acá Salta, siendo una provincia fronteriza que recibe uno de los grandes problemas del narcotráfico, sobre todo el tráfico más complejo y más duro que es la cocaína, estamos acá trabajando montando centros inteligentes de frontera y trabajando muchísimo para ese cambio que lo vamos a seguir en la próxima gestión, si, por supuesto, la gente nos acompaña.

En la línea de lo que mencionaba sobre las fuerzas de seguridad, hay una causa paradigmática que es la del policía Chocobar. ¿Sigue manteniendo su postura de defensa de lo que hizo ese policía?

Absolutamente. Chocobar es un policía que pudiendo haberse hecho el distraído, y como decimos nosotros silbar bajito y mirar para otro lado, cuando vio que estaban acuchillando a una persona, a quien le metieron nueve puñaladas, salió en defensa de ese ciudadano y de los otros que estaban en riesgo y se enfrentó con un delincuente. La verdad es que uno siempre tiene que analizar el contexto. Tenemos casos de jueces que no analizan el contexto y que luego cuando llegan al tribunal oral se analiza el contexto y da vuelta la situación. Así que estamos seguros de que Chocobar va a salir liberado en el tribunal oral.

¿Cómo marcha el trabajo que se está haciendo con los trabajadores de frontera, con los bagayeros? Cuando empezó a implementarse el programa de control sobre el contrabando en las ferias de esta ciudad se vio una reducción de la cantidad de mercaderías, pero ahora esos centros comerciales están igual que siempre. ¿Se cedió en los controles?

Lo que hemos hecho fue primero encaminar el tránsito, cerramos gomones, cerramos el puesto 28 de Gendarmería, encaminamos todo el tránsito fronterizo por el puesto legal de Aguas Blancas, pero suspendimos el régimen que habíamos armado con la AFIP porque era muy complejo sobre todo para los bagayeros. Ahora estamos trabajando en un monotributo de fronteras para poder encaminar definitivamente a una cantidad determinada de mercadería por persona que va a seguramente a disminuir y va ser un tránsito normal. Aguas Blancas es el punto de más contrabando del país y esto va ir en disminución, pero el régimen que se había armado era un régimen demasiado complejo y bueno lo estamos readecuando por eso es que tuvo una suspensión momentánea y por eso es que quizás ahora ven que ha vuelto la mercadería. Pero ya hay una decisión tomada, nosotros vamos a poner un régimen que termine con el contrabando y que legalice la actividad a una cantidad lógica por personas.

¿Hay plazos para la implementación?

Eso ahora tiene que pasar por el Congreso. Nosotros tenemos la expectativa de que en los primeros meses del año que viene se pueda tratar.

Si bien no es su área específica, en el trabajo de proteger la frontera se observa que el apoyo logístico del Ejercito a las tareas de control de Gendarmería dieron resultados en la zona de la Puna jujeña con una disminución del contrabando en esa área, según afirman desde esas dos fuerzas ¿Se tiene pensado extender esa tarea hacia la zona fronteriza caliente de Salta, a Salvador Mazza y Aguas Blancas?

Por supuesto que está pensado. Lo que pasa que también ahí necesitamos un apoyo legislativo, hay que cambiar la ley para que los miembros de las fuerzas armadas que trabajan en frontera se sientan cobijados por la ley. Ustedes saben que con la ley de defensa que tenemos hoy están un poco a la intemperie, si bien están trabajando en zona de seguridad de fronteras y están habilitados para eso la idea es que pueda ampliarse.

¿Usted dice de cambiar la ley de defensa para darle más facultades a la fuerzas armadas?

Hoy para la tarea que están haciendo nos alcanza con la ley que tenemos. Ahora se va a ampliar a la zona de Misiones, donde va ir un contingente del Ejército y, seguramente, en la tercera etapa vendrán para Salta.

¿Tienen previsto disponer de más personal de Gendarmería en la frontera de Salta?

Hemos casi duplicado la cantidad de gente que había en Aguas Blancas y ahora estamos trabajando mucho con tecnología. El otro día desfilaron los nuevos camiones con radares que vamos a traer que ya los estamos terminando de equilibrar con radares ultramodernos y unos drones que tienen ocho horas de autonomía de vuelo. Así que vamos a tener mucha cantidad. Va ser la frontera más tecnológica de América Latina.

¿A qué adjudica la gran cantidad de interés que generó el Servicio Cívico Voluntario?

Me parece que se anotan porque hay una necesidad, porque aquel chico de 16 a 20 años o muchas veces los padres o los abuelos que sienten que los chicos están muchas horas en la calle, que no están estudiando ni trabajando o que estudian cuatro horas por día y luego están toda la tarde en la calle y que eso no les da nada positivo, que pierden expectativa de futuro, de qué hacer, de qué tipo de habilidad pueden desarrollar. Entonces esto lo que hace es tratar de ayudarlos a encontrar su vocación a generarles reglas, porque si uno tienen que ir al colegio tiene que levantarse todo los días temprano o tiene que tener una disciplina si uno va a la facultad lo mismo, si uno trabaja...

Justamente, no son esos los ámbitos que pueden dar mayor contención: la escuela, la universidad, trabajo...

Bueno, siempre la columna vertebral de la educación de nuestro país es la escuela. Que más quisiéramos nosotros que todos los chicos argentinos vayan a la escuela, que vayan a la universidad o a un terciario, lo que pasa es que la realidad es que hay un millón que no están. Entonces, nosotros también tenemos que apuntar a eso. Si todos los jóvenes estuvieran en la escuela quizás no estaríamos precisando esto, pero, fijese una cosa, Francia, que tiene un bajísimo nivel de deserción escolar, ha arrancado con un servicio cívico obligatorio, el nuestro es voluntario, para todos los chicos de 16 años porque tienen un problema de necesidad de integración, de que los chicos a esa edad no tienen un sentido de futuro, de vida. Tuvieron aumento de suicidios y un montón de problemas y Macron (Emmanuel, presidente de Francia) acaba de arrancar con el servicio cívico obligatorio. Es decir que hay una problema que va más allá de una situación social que tiene que ver con una situación de la adolescencia, que siempre fue compleja. Así que no es solamente un problema de Argentina, es un problema de muchos países que lo han encarado. Alemania lo tiene hace tiempo y Francia lo acaba de llevar adelante. Ya estamos recibiendo pedido de ayuda de países latinoamericanos que lo quieren hacer.

¿Cuáles países?

Ya nos han consultado de Brasil, Paraguay y Chile. Nos están consultando funcionarios todavía un poco de manera suelta para ver porque les parece una buena idea.

Desde Greenpeace consideraron que es “desmedida” la denuncia que presentó su ministerio contra esa organización por el cartel contra los desmontes que colocaron en la Rural cuando estaba el Presidente...

Lo que fue excesivo fue lo que ellos hicieron. No se puede montar un aparato en el palco porque puede ser una situación de extremo problema porque es un aparato manejado con un control remoto. Se metieron subrepticiamente, hubo engaño porque dijeron que eran de una empresa que atendía el palco y ahí estaba el Presidente de la Nación, así que nuestra obligación como ministerio es cuidar al Presidente de la Nación. Que se hagan cargo de sus actos...

¿No es un llamado de atención para la cobertura de seguridad del Presidente que se haya escapado esa situación?

Sí, pero bueno ha pasado en muchísimos lugares del mundo, no es la primera vez. Pasó en la Fórmula Uno, en un partido importante, le ha pasado a muchos presidentes, porque son dispositivos que prácticamente no se ven. En este caso era como un dispositivo del palco, nosotros pasamos elementos sofisticados, no tenía explosivos, se hizo todo el protocolo, parecería parte del mismo esquema del palco.