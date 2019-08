“Chipi” Figallo será titular el sábado frente a los Springboks

El tercer día de la semana puma en Salta llegó a su fin ayer con la confirmación del equipo que el sábado, a las 16.40, se enfrentará a Sudáfrica en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el Rugby Championship, y el salteño Juan “Chipi” Figallo será titular.

Los Pumas entrenaron ayer a la tarde en el Jockey Club, al igual que el lunes, y luego del mismo el técnico Mario Ledesma indicó que los 15 que se enfrentarán a los Springboks serán: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Figallo, Matías Alemanno, Marcos Kremer, Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Facundo Isa, Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Santiago Cordero y Emiliano Boffelli. Esperarán en el banco de suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Guido Petti, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta y Joaquín Tuculet.

Al finalizar los trabajos, fue el santiagueño Lezana quien dialogó con los medios en una breve conferencia de prensa y recordó los partidos del Regional del NOA disputados en Salta para su exclub Santiago Lawn Tennis.

“He jugado mucho tiempo en Salta con mi club, es lindo volver, tengo buenos recuerdos acá y estar cerca de Santiago del Estero me permite que lleguen mis familiares”, sostuvo.

Lezana, Facundo Isa y Juan Manuel Leguizamón son tres jugadores del Lawn Tennis santiagueño que suelen vestir la camiseta puma. Y sobre esto dijo: “Me pone muy contento el presente del club sacando buenos jugadores. Es la consecuencia de lo que se hace en infantiles y juveniles”.

Los Pumas se despedirán de su gente en esta ciudad antes de disputar el Mundial en Japón y el santiagueño comentó que este partido es especial por ese motivo. “Disfrutamos mucho de estar en el país y será nuestra despedida. Es difícil no pensar en el futuro, pero si no estás en el presente, no podés aprovechar las oportunidades”, cerró.