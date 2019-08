Se viene 25 aniversario del estreno de Friends y Lego lo celebra así…

A 25 años del comienzo de la sitcom, Lego anunció una colección especial con diseños que celebran la historia de ´Friends´. Para volver a emocionarte escuchando”I’ll be there for you…”

La cuenta regresiva ya empezó, se vienen lo homenajes por los 25 años de Friends by Lego. Foto: IG @Lego

¡El tiempo pasa! En septiembre se cumplirán 25 años que´Friends´salió al aire. Con (por entonces) novedoso formato de sitcom, la serie pronto se convirtió en un éxito internacional.

Personajes como Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joe pasaron a convertirse en anécdotas comunes del día a día. Seis amigos, vecinos de la ciudad de Nueva York, dos departamentos donde las puertas nunca se cerraban y un café como centro de reunión se transformaron en xxxx.

Lego decidió homenajear este éxito con una colección especial, un auténtico set en tamaño real para que babeen los coleccionistas.

No se trata de una primera vez (la empresa hizo lo propio con The Big Bang Theory) pero tal fue el éxito que ahora va por más.

En los avances se puede ver a las figuras de los seis amigos sentados en el iconic sillón frente a la fuente: escena principal de la su legendaria presentación con el inconfundible tema “I’ll be there for you” de The Rembrandts.

Histórico, el elenco original se mantuvo durante xx temporadas. Foto: Archivo Atlántida.

Ni lerdos ni perezosos, las respuestas de los fans no se hicieron esperar. Así como el anuncio de Lego fue en las redes, los seguidores de esta histórica serie comenzaron a llenar Twitter e Instagram con distintos memes.

Es que la adrenalina por la cuenta regresiva hasta el día D (el del aniversario el 22 de septiembre) comienza a sentirse.

Friends hizo historia por sus premios, sus guiones y frases célebres así como por su elenco.

Amigos dentro y fuera de la pantalla. Foto: Archivo Atlántida.

Justamente la popularidad de su elenco traspasó las fronteras (aún hoy, a diez años de su final cuesta despegarlos de sus personajes). Y las historias de Friends fueron vistas en cientos de países y pegaron por igual.

Cada temporada era esperada con ansiedad. El éxito fue tal que en los últimos tiempos, sus seis personajes terminaron teniendo el mismo tiempo de aire y llegaron a cobrar sumas históricas. ¿Su secreto? Negociar unidos.

Y es que, en una de esas raras excepciones que se dan en Hollywood, con los “Amigos” la premisa era “o todos o ninguno”. Si querían que la serie siguiera, sus seis personajes protagónicos debían ganar por igual. Un millón de dólares cada uno por episodio en la temporada final (22 episodios).

David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courtney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc en los premios Emmy. Foto: Archivo Atlántida.

A casi un cuarto de siglo de su estreno, nuevas generaciones se siguen divirtiendo con sus repeticiones (de las cuales los seis actores continúan embolsando un 2% de las regalías).

La serie se transformó en una de las más vistas en Netflix y las quejas porque pronto la darán de baja ya dieron que hablar. Agendate maratón: porque 2020 será su gran adiós de la plataforma.

La sitcom que hizo historia. Foto: Archivo Atlántida.

Desde el 7 de septiembre se podrá disfrutar en Nueva York de una muestra con varios de sus escenarios. Podrán sacarse fotos como si estuvieran sentados en la mítica cafetería Central Perk o recorriendo como uno más el departamento de Monica y Rachel. El mismo lugar donde Joe, Rachel, Monica, Phoebe, Chander y Ross se despidieron cuando la serie se dejó de transmitir en mayo de 2004.

La colección de Lego llega como un mimo. Para unirnos a la celebración y así extrañarlos un poquito menos.