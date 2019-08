Sólo funciona una boca de cobranza de Edesa y con limitaciones. Los tres comercios dedicados a la cobranza extrabancaria no tienen sistema.

No hay dónde pagar los servicios desde hace un mes

Cientos de usuarios de Rosario de Lerma y parajes cercanos llevan un mes sin tener dónde pagar los servicios de gas, luz, y teléfono. Hace un mes que las largas esperas solo se pueden hacer en una pequeña oficina de Edesa, ubicada en pleno centro de esta ciudad.

Un mes con problemas para abonar las facturas de alrededor de 20 mil usuarios de esta parte del Valle de Lerma.

La razón es que los canales de cobranza extrabancaria, que son tres en esta ciudad, no tienen sistema, es decir, internet, lo que les impide conectarse al sistema nacional de cobros on line desde hace un mes.

La red de cobertura es amplia. Pero no funcionan desde principios de julio. Y los vecinos ya están hartos de este problema.

Para colmo, funciona una oficina de Defensa del Consumidor justo frente a la sucursal de Edesa, y desde allí los reclamos acercados por los usuarios chocan con una respuesta increíble: "Es un servicio privado, nosotros no tenemos injerencia".

Esclavos de las empresas

"Somos esclavos de las grandes empresas eléctricas; la luz es cara, el agua es cara y encima tengo que hacer cola horas bajo el sol o la lluvia para pagar, nos quieren mantener y tratar como esclavos no como ciudadanos. La gente se queja en Defensa del Consumidor y dicen que no tienen autoridad para obligar a la empresa Edesa que ponga un cajero más para que cobre. Es una joda esto", relató enfurecido un usuario que pidió reserva de su nombre.

Según las agencias de cobranzas extrabancarias, el sistema se les cae por horas y hasta por días enteros. Es decir, no pueden cargar los pagos. Entonces, el único canal existente que sigue en funcionamiento es la oficina de cobro de Edesa, donde también tienen problema con el sistema, pero no tanto.

"Se corta el sistema y nos tenemos que ir a la casa. Después Edesa viene y te corta la luz. Los vecinos somos los perjudicados, no la empresa; ellos facturan, nos sacan la plata, se la llevan y nosotros quedamos mirándonos. ¿Los diputados, senadores, intendente, concejales, por qué no presentan un petitorio al gobierno exigiendo un servicio como corresponde? No hay ninguna representación municipal, todos estos se tienen que ir a su casa y que vengan personas que realmente estén capacitadas y a la altura de las circunstancias para defendernos", aportó Analía, otra vecina indignada, frente a Edesa.

Una tercera, Adriana Reyes, hizo un reclamo formal a la gerencia de Edesa y le respondieron de la siguiente manera: "En caso que los canales habilitados de cobranza no estén funcionando, deberá optar por el débito automático para el pago de su boleta".

En diálogo con El Tribuno la vecina expresó su molestia por esta situación y la falta de criterio de la empresa por no entender la realidad del interior provincial.

"Muchos, sobre todo los jubilados, no usan los canales bancarios. La gente lo hace con el efectivo que tiene. Tres lugares para cobros de los servicios y a los tres se les cae el sistema. Parece broma", dijo.

Los vecinos también deben esperar horas para pagar la boleta de Edesa. "Por ley no deberíamos esperar tanto, pero si iniciamos un reclamo después cierran y perjudicamos al resto de los vecinos. La empresa no se digna a poner una persona más que atienda al público", señaló.

Ayer las filas afuera de la oficina de Edesa eran largas y en medio de la calle 9 de Julio.

La comuna debió ubicar inspectores de tránsito para evitar accidentes, dado el gran número de vecinos en medio de la calle, esperando.